長榮航前駐中國代表淪共諜 一審判6個月、沒收3萬人民幣

長榮航空公司前駐中國代表喬思齊，涉嫌於2012年至2014年間，為中國情治單位向行政院大陸委員會官員刺探、蒐集公務上應秘密的委外研究案資料，並試圖以10萬元現金行賄被拒絕。(記者楊心慧攝)

〔記者楊心慧／台北報導〕長榮航空公司前駐中國代表喬思齊，涉嫌於2012年至2014年間，為中國情治單位向行政院大陸委員會官員刺探、蒐集公務上應秘密的委外研究案資料，並試圖以10萬元現金行賄被拒絕；高檢署去年10月依違反「國家安全法」、「貪污治罪條例」等罪起訴，高院今宣判，依「貪污治罪條例」判6個月有期徒刑，並沒收3萬元人民幣。

檢方調查，喬男涉嫌於2012年至2014年間擔任長榮航空公司駐中國代表期間，遭中國情治單位吸收，而向陸委會1名官員刺探、蒐集關於兩岸直航委外研究案等資料，並試圖為對岸情治單位轉交10萬元現金賄賂作為酬謝，官員予以拒絕而未能得逞。

法務部調查局國安站獲報後報請高檢署指揮偵辦，檢方去年10月依「為中國地區行政、軍事、黨務或其他公務機構或其設立、指定機構或委託之民間團體刺探、蒐集關於公務上應秘密之文書」罪、「發展組織未遂」及「非公務員對於公務員關於違背職務之行為行求賄賂」3罪嫌起訴喬男。此案因涉及《國家安全法》，依法一審由高等法院審理。

