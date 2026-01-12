長榮航去年逆風中持穩 孫嘉明：今年客貨營收再拚新高

（中央社記者江明晏台北12日電）長榮航空去年營運持穩，總經理孫嘉明表示，看好今年客貨運成長，客運受惠多區域增班與7月將新增華盛頓航點，票價也會持穩，貨運則受惠AI貨源占比持續提升，貨價良好，全年營運將力拚超越2024年水準，再創新高。

長榮航空2025年合併營收新台幣2203.33億元，年減0.31%，創歷史次高，僅次於2024年。孫嘉明今天受訪時表示，去年風風雨雨，受到關稅戰、電商小額包裹免稅暫停，以及美國簽證移民政策趨嚴、日本地震預言等因素干擾。

他進一步表示，去年第3季營運受變數波及，第4季回溫，12月收入優於預期，全年創歷史次高，僅次於2024年，去年新開的3個航點，包括神戶、達拉斯、釜山營運成績都不錯。

針對機隊規模，孫嘉明表示，長榮航維持80架客機和9架貨機，今年會迎接2架新機787-9，但有1架777和1架A330汰舊換新，總機隊數和去年相比不變，777客機改貨機預計年底第1架會進場。

長榮航並宣布，今年7月將開航桃園直飛華盛頓DC航線，以787-9艙機型執飛，每週4班，已在申請時間帶，北美將增加到10個航點，每週達98班。

展望今年，孫嘉明看好今年客貨運成長，客運第1季比去年同期成長，第2季也不錯，今年客運市場預估整體攀升；貨運受惠AI需求持續蓬勃發展，加上傳統貨運汽車零組件、成衣等，有持續成長趨勢，但貨源結構改變。

客運票價走勢方面，他坦言，華航和星宇航空今年交機數多，競爭確實會更劇烈，長榮航的高階旅客占比更高，這部分票價可望持穩，經濟艙和季節性旅遊需求有關，整體平均票價差異不大，客收會繼續成長。

貨運方面，孫嘉明指出，AI貨源占比持續攀升，電商占比下滑，台灣已超過一半都跟AI有關，尤其不少從新加坡來的包機，都是和半導體機台有關，去年前5個月貨運都比2024年同期成長，關稅戰導致6到9月受影響，貨源地也轉移，11月起貨運回溫，12月貨收更超越2024年同期，過去這一年平均台灣出去的包機超過40班，需求很大，貨價維持良好。

孫嘉明表示，整體而言，今年客貨運營運力拚成長，有望超過2024年新高水準。他接續說，亞太地區運能占全球比重3成，成長率也超越全球，看好桃園機場能成為亞洲轉機Hub（樞紐）點，有很龐大的潛力和機會。（編輯：林家嫻）1150112