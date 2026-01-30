長榮航懲處座艙長出爐 空服員工會認為非最終結果 正協助家屬提訴

長榮航空近日員工內網公布一則懲處座艙長通知，再度成為輿論焦點。（示意圖／擷取自長榮航空臉書）

針對長榮航空就孫姓空服員抱病服勤後過世一案，在員工內網公佈一則懲處當班座艙長大過一支、降調兩級、停用員工機票一年之案，桃園市空服員職業工會今（30）日發表3點聲明，認為不少集團同仁或社會大眾，均表達長榮航空懲處過輕、故意拖延等，且就職場涉及不合理待遇部分未見公司細究，深為遺憾，現正協助孫姓空服員家屬提起刑、民事告訴，期盼社會大眾能繼續關注本案、關注長榮航空應負的社會責任，別讓公道和義理隨時間消散。

廣告 廣告

桃園市空服員職業工會三點聲明如下：

一、當班座艙長所涉違反工作規則之事項，不僅止於「未通報異常事件，不符合標準作業程序」，也包含疑似對孫姓空服員為職場霸凌。目前長榮航空所公布之懲處，只包含前者，職場霸凌的部分，依據勞動部和桃園市政府所定調查期限，長榮航空應在115年1月27日前完成職場霸凌調查，而後再依據職場霸凌調查結果再行懲處（或不懲處）。故今日（1月30日）公布之懲處，應尚非最終結果。

而現已為1月30日，長榮航空理應完成職場霸凌調查，桃園市空服員職業工會呼籲，本案為社會重大案件，繫乎長榮航空之聲譽和社會期盼的公平正義，長榮航空現更應公布職場霸凌調查結果，以及後續懲處結果，給家屬、給員工、給社會大眾一個交代。

二、長榮航空昔日對網路言論涉及職場霸凌的員工，都主張勞動基準法第12條第1項第2款：「對於雇主、雇主家屬、雇主代理人或其他共同工作之勞工，實施暴行或有重大侮辱之行為者。」迅速解雇，甚至藉此解雇工會幹部，被臺北高等法院113年訴更一字第58號判決書，認定構成不當勞動行為，違反工會法。

然而不論是114年10月孫姓空服員不敢請假而抱病服勤後過世一案，或114年12月報載文姓機長在駕駛艙內痛毆機師一案，兩案職場霸凌的嚴重程度，對其他共同工作之勞工的暴行程度和直接傷害，都遠超過網路言論，然而直接傷害愈嚴重的案件，反而長榮航空處理速度愈拖延，處理過程和結果也更不透明，嚴重影響長榮航空紀律的一致性，更不利員工和大眾對長榮航空的信賴，請長榮航空慎思。

三、最後，有關孫姓空服員家屬主張，當班座艙長所涉職場霸凌和延誤就醫的行為，應負起損害賠償責任，長榮航空作為雇主，也應負起連帶賠償責任，然到目前為止，當班座艙長和長榮航空均未正式道歉，相關賠償責任的協商也沒有完成，本會深為遺憾，現正協助孫姓空服員家屬提起刑、民事告訴，期盼社會大眾能繼續關注本案、關注長榮航空應負的社會責任，別讓公道和義理隨時間消散。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

捷運禁飲食站內卻有小吃攤 他「神回覆」全場服了：毫無破綻的回應

老闆手腕痛新同事「一句話收服」全場震撼 網讚：觀察力驚人

林沄蓁大勝！呂秋遠一審慘賠60萬 她哽咽曝「常邊寫狀邊哭」