長榮航擬斥資逾650億 增購4架波音客機6架客艙升級

（中央社記者江明晏台北26日電）長榮航今天宣布，董事會決議增購4架波音787-9客機，交易總金額不超過19.4億美元，折合新台幣609.6億元，同時延長4架波音777-300ER租期，並以不超過1.52億美元，折合新台幣47.76億元，升級6架波音777-300ER客艙。

長榮航表示，因應航線布局及營運需求，董事會決議增購4架波音787-9客機，同時依據未來中長期機隊規劃需求，延長4架波音777-300ER租期。

廣告 廣告

長榮航也指出，為持續提升市場競爭力，維持2027年A350-1000引進後長程廣體機隊客艙產品一致性，規劃自2026年起進行波音777-300ER客艙升級作業，並擴大規模，新增6架波音777-300ER客艙升級，總客艙升級架數將達20架，升級各艙等座椅、機上娛樂系統及客艙環境，因應未來市場需求，增加皇璽桂冠艙座位數。

長榮航空表示，目前營運客、貨機隊共計有89架，除此次董事會決議增購的4架波音787-9客機外，另有5架787-9與4架787-10，預計在2033年以前交付完成。此外，預計自2027年起陸續交付24架A350-1000型廣體客機，以及2029年起的18架A321neo型窄體客機。（編輯：楊蘭軒）1141226