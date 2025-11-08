長榮航班女乘客「廁所抽電子菸」 落地遭航警查獲起訴
27歲鄭姓女子2055年5月2日晚間7時30分，搭乘長榮航空BR-129航班自日本大阪飛往桃園機場途中，躲在機上廁所內施用電子菸。空服員聞到異味後前往查看，當場查覺異狀，待班機落地後向航警局報案處理。
桃園地檢署複訊後，鄭女坦承於飛行途中吸食電子菸。檢方認為她明知機上公告明定起飛至艙門開啟前禁止使用任何可能干擾飛航與通訊之器材，仍違規吸菸，涉犯《民用航空法》相關罪嫌，偵結後向法院聲請簡易判決處刑。
據調查，航警局於班機抵達後在機艙口將鄭女帶回詢問，查扣電子菸及相關證物。空服員於警詢中供稱，事發時鄭女長時間停留廁所並傳出異味，確認為吸食電子菸。
檢方指出，本案有航警局保安大隊扣押筆錄、空服員證詞、客艙安全事件檢舉書、登機證與護照影本等證據足資佐證，犯罪事實明確，依法聲請簡易判決。
