長榮航班槍枝疑雲真相曝光！網紅機長亂爆料 旅客帶的其實是「收藏品」

日前長榮航班驚傳有台人帶槍上機，事後調查為誤傳，實則為外國旅客攜帶2顆收藏性子彈上機。長榮官網

近日網路瘋傳長榮航空BR31航班自紐約飛往桃園途中，有2名台灣旅客在大阪關西機場安檢被查出攜帶槍枝的消息，引發網友熱議，消息最早由前機師、網紅「瘋狂機長詹姆士」於社群平台爆料，但長榮航空今（27日）正式澄清，旅客所攜帶的並非槍枝。

長榮航空指出，12月25日BR31航班因頂風過強，須技術性降落大阪關西機場加油，並依當地機場及相關單位作業規定，安排旅客下機接受轉機安檢。安檢過程中，僅發現一名外籍旅客攜帶兩顆紀念性子彈，屬違禁物品，並且透過我國警方與日本了解，但並無任何旅客遭日本警方逮補的情事。

該事件已由當地安檢及執法單位處理，公司也依程序通報紐約甘迺迪機場相關單位。航班已於12月26日上午安全抵達桃園機場。

長榮航空強調，安檢全程依規定執行，航班安全並未受到影響。此次事件也再次提醒旅客，收藏性子彈或其他違禁物品不得攜帶上機。

網友對此反應熱烈，有人表示「原來是烏龍一場，鬆了一口氣」，也有人提醒「出國搭飛機一定要注意攜帶物品規範」，更有網友痛批「現在網紅說話都不用查證？」。



