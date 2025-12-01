長榮航班遇亂流「餐食四散走道」 3空服員受傷

〔記者蔡昀容／台北報導〕長榮航空11月29日台北飛往布里斯本BR315航班，航程期間遇到亂流，旅客餐食四散，甚至飛落在走道，3名空服員輕微受傷，長榮航空表示，旅客及航機均安，航班抵達布里斯本後，立即安排空服員送醫檢查及休養。

長榮航空表示，台北飛往布里斯本BR315航班，航程中遇上突發亂流，由於正值用餐時段，導致部分餐飲散落至地面。旅客及航機均安，惟3名因執行服務的空服員有輕微受傷，航班安全抵達布里斯本後，已立即安排受傷空服員送醫檢查及後續休養。

長榮航空提醒，亂流多為突發且可能在晴空中發生，建議旅客就座時繫妥安全帶，以維護飛行安全。

