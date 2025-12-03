長榮航（2618）公告，旗下子公司長榮航勤於12月3日取得位於高雄國際機場範圍內的部分土地與建物之使用權。該筆資產面積為308平方公尺，按月租金16萬6320元計算，使用權資產總金額為1137萬零689元。

長榮航發重訊，子公司航勤取得高雄機場不動產使用權資產。（圖／報系資料照）

長榮航表示，本次交易對象為關係企業立榮航空，主要因地點符合營運需求而選定。租期自115年1月1日起至117年12月31日止，並將於期滿後自動延展3年至120年12月31日。交易經董事會決議通過，監察人亦於同日承認，屬關係人交易，但無董事提出異議。

公司強調，本次取得使用權資產旨在支應營運作業，不涉及估價報告或經紀費用，契約亦無特殊限制條款。

