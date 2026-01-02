長榮航空傳「機長毆打副機長」！疑超速不滿被提醒 民航局啟動調查

長榮航空近日傳出機長、副機長衝突事件，業者、民航局已啟動調查。長榮航空示意圖。李政龍攝



長榮航空近日傳出機長、副機長離譜衝突事件，一架從洛杉磯起飛的班機，機長疑似超速滑行不滿副機長提醒他踩煞車，竟動手毆打副機長，由於此舉嚴重影響飛航安全，長榮航空今（2日）回應已立即啟動調查，桃園市勞檢處則要求長榮對副機長提供保護措施，並承諾若後續涉及訴訟將提供法律協助。

據了解，長榮航空該架班機日前從洛杉磯起飛，機長竟以危險速度進行地面滑行，馬來西亞籍副機長察覺異常，多次發出制式口頭警告提醒，卻被機長置之不理，副機師遂依照標準作業程序踩下煞車，沒想到，機長疑似因此被激怒，竟情緒失控在駕駛艙內連續毆打副機長多次，造成副機長手背明顯受傷。

由於機長、副機長相互配合攸關飛航安全，航空專家表示類似衝突情況實屬罕見，事件曝光引發熱議。對此，長榮航空回應，事件發生後已立即啟動調查，正全面釐清實際情況與相關事實，並強調一向高度重視飛航安全、專業操守與同仁工作環境，對任何可能影響飛航安全或職場秩序的情事，都會依相關規範審慎處理。

此外，桃園市勞檢處也指出，已要求長榮航空對被害勞工提供保護、安置及協助等措施，後續若涉及訴訟，應給予當事勞工法律上的輔助。民航局已針對飛行操作部分著手調查，如有涉及飛安將依法懲處。

