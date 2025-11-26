長榮航空再創佳績！勇奪全球企業永續7項大獎

財團法人台灣永續能源研究基金會主辦「2025第8屆全球企業永續論壇暨聯合頒獎典禮」，長榮航空獲頒7項大獎，由總經理孫嘉明（右）代表領獎。（長榮航空提供／陳祐誠台北傳真）

財團法人台灣永續能源研究基金會主辦「2025第8屆全球企業永續論壇暨聯合頒獎典禮」，長榮航空獲頒7項大獎，總經理孫嘉明親自出席領獎，充分展現長榮在永續治理上持續耕耘的實力。

長榮航空今年獲頒「全球企業永續獎」《永續報告書獎－銀獎》及「台灣企業永續獎」《永續綜合績效類－台灣百大永續典範企業獎》、《永續報告類－運輸業白金獎》，以及永續單項績效之《永續供應鏈領袖獎》、《社會共融領袖獎》、《氣候領袖獎》及《創新成長領袖獎》共7項大獎。

長榮航空表示，公司今年在永續經營的道路上再創里程碑，於10月份獲得國際航空運輸協會（IATA）「永續採購」（Sustainable Procurement- SP）認證，成為全球唯二、亞洲第一家榮獲此項認證的航空公司。透過標準化的責任採購流程，把永續理念全面融入採購流程與管理架構，與價值鏈夥伴攜手打造更具前瞻性與韌性的永續供應鏈。

在環境與社會共融方面，長榮航空積極響應自然相關財務揭露框架（TNFD），與新生永續顧問股份有限公司合作扶植屏東有機果園轉型，利用新生公司專利的草生栽培農業工法施作及管理，以有效減少農業溫室氣體排放，並增加土壤有機質、碳匯量和土壤保水功能，達到國際永續農業的標準。

藉由契作的模式，同步實現果園永續經營與提升環境效益，果園所生產的檸檬未來也將供應於長榮航空機上餐飲，讓旅客在享受餐點的同時，也一起參與零碳永續農業轉型。

