長榮航空前進ITF台北國際旅展 這個世界就是我的遊樂園

長榮航空二○二五年ITF台北國際旅展以「這個世界就是我的遊樂園」為主軸，搭配Y2K繽紛色彩打造展場，還特將Hello Kitty「閨蜜機」打造成空中飛翔Q版巨型模型機，吸引全場目光。（圖：長榮航空提供）

二○二五ITF台北國際旅展登場，長榮航空以「這個世界就是我的遊樂園」為主軸，搭配Y2K的繽紛色彩打造展場，現場展示長榮航空全新第四代豪華經濟艙座椅，可親身感受「類比商務艙」的客艙體驗，並展示長榮航空與Maison Kitsune全新聯名的機上服務備品，另還有「AI生成拍照區」及超人氣「扭蛋抽抽樂」獨家體驗。

「二○二五長榮航空線上旅展」已經開跑，即起至十一月十六日二十三時五十九分止，旅客於長榮航空官網或EVA AIR APP購買從台灣地區出發之指定航線機票，還可參加線上旅展限定「購票抽好禮」活動，獎項有三星智慧型手機Galaxy Z Fold7與百夫長二十九吋旅行箱等好禮，另外還特別為「無限萬哩遊」會員量身打造專屬的搭機、哩程購買、訂房、購物等好康優惠，請立即上網（https://reurl.cc/5RjvYM）瞭解更多訊息。

長榮航空為讓民眾留下美好回憶，特別配合新航點達拉斯及釜山設置「AI生成拍照區」一秒變身剽悍牛仔或是韓服達人，以及超人氣的「扭蛋抽抽樂」，完成長榮小知識趣味問答，就可將限量精美贈品帶回家，其中長榮迷你版卡通飛機最受歡迎，兩個遊戲也讓現場民眾大排長龍，愛不釋手！此外，現場加入或出示長榮航空LINE官方帳號好友還可領取官網線上旅展購票優惠券。

為感謝無限萬哩遊會員的支持，此次線上旅展也特別推出會員專屬搭機、哩程購買、訂房、購物「優惠四重奏」，第一彈「飛·享優惠」：即起至十二月三十一日，於長榮航空線上旅展活動期間，只要從官網／App購買搭乘指定航線及註冊活動，且出發地及開票地皆為台灣，即可獲得最高五千卡籍哩程，讓卡籍晉升及續卡更快速；第二彈「買·賺更多」：即起至十一月二十日，會員可享購買哩程限時最高五○％的優惠折扣；第三彈「住·享回饋」：即起至十二月一日透過EVA Mileage Hotel完成訂房，入住後即享額外五○％獎勵哩程；第四彈「購·賺哩程」：即起至十一月二十日，於EVA Mileage Mall購物享一一％哩程回饋，首次購物滿美金一百元，更可額外獲得一一一一獎勵哩程。