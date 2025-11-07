長榮航空前進ITF旅展 限時優惠來回機票最低3123元起

長榮航空2025年 ITF台北國際旅展以「這個世界就是我的遊樂園」為主軸，搭配Y2K的繽紛色彩打造展場，還特別將Hello Kitty「閨蜜機」打造成空中飛翔的Q版巨型模型機，吸引全場目光。（長榮航空提供／蔡明亘台北傳真）

長榮航空展區特別將波音787-9第四代豪華經濟艙搬到現場，並展示數款機上免稅商品，歡迎民眾前來參觀、體驗。（長榮航空提供／蔡明亘台北傳真）

ITF台北國際旅展登場，長榮航空以「這個世界就是我的遊樂園」為主軸，搭配Y2K的繽紛色彩打造展場，現場展示長榮航空全新第四代豪華經濟艙座椅，讓您親身感受「類比商務艙」客艙體驗，還有長榮與Maison Kitsuné全新聯名的機上服務備品先睹為快。

為慶祝長榮航空在今年開航達拉斯及釜山，展場特別設置「AI生成拍照區」讓民眾一秒化身成帥氣的牛仔及體驗韓服風情。（長榮航空提供／蔡明亘台北傳真）

為讓民眾留下美好回憶，特別配合長榮航空新航點達拉斯及釜山設置「AI生成拍照區」讓您一秒變身剽悍牛仔或是韓服達人，及超人氣的「扭蛋抽抽樂」，完成小知識趣味問答，就可將限量精美贈品帶回家，其中長榮迷你版卡通飛機最受歡迎，2個遊戲也讓現場民眾大排長龍，愛不釋手。現場加入或出示長榮航空LINE官方帳號好友還可以領取官網線上旅展購票優惠券，各種好玩、好康只有在長榮航空攤位獨家體驗。

「2025長榮航空線上旅展」已經開跑囉，即日起至11月16日23：59止，旅客於長榮航空官網或EVA AIR APP購買從台灣地區出發之指定航線機票，還可參加線上旅展限定「購票抽好禮」活動，獎項有三星智慧型手機Galaxy Z Fold7與百夫長29吋旅行箱等好禮，另外還特別為「無限萬哩遊」會員量身打造專屬的搭機、哩程購買、訂房、購物等好康優惠，請立即點擊https://reurl.cc/5RjvYM瞭解更多訊息，讓長榮航空帶您輕鬆啟程，「飛」常划算。

無論是賞楓賞雪、跨年旅行或商務出差，長榮航空讓您用超值優惠開心出發！最受台灣旅客喜愛的東北亞航線，桃園／松山－東京來回未稅價只要9,317元起、桃園－大阪來回未稅價8,923元起、桃園－神戶來回未稅價7,333元起、桃園／松山－首爾來回未稅價6,090元起；東南亞熱門航線也不缺席，桃園－曼谷來回未稅價4,535元起；歐美航線提供桃園－米蘭來回未稅價23,484元起、桃園－維也納來回未稅價23,571元起、桃園－洛杉磯來回含稅價26,558元起、桃園－西雅圖來回含稅價23,776元起。桃園－香港來回未稅價更只要3,123元起，機票限時限量，先搶先飛。

喜愛團體旅遊的旅客同樣享有優惠，長榮航空與各大旅行社共同推出「魅力歐洲」、「玩美加族」與「元氣日本」等團體行程，用輕鬆價格享受各地的風情美景。「魅力歐洲」11月起全新產品【特選西班牙三城連泊建築（送巴黎）11日】售價95,900元起，帶您暢遊伊比利半島，包含必看的佛朗明哥秀以及法朵秀，還帶您拜訪花都巴黎，完整體驗兼具歷史、文化、美食、購物之旅。「玩美加族」【阿拉斯加極光8日】特別安排三晚狩獵極光，珍那溫泉渡假村住一晚，品嚐阿拉斯加帝王蟹腳美味！售價116,900元起。「元氣日本」攜手星野集團飯店首推奢華體驗【東京星野Risonare八岳熱海阿爾卑斯山海雅饗6日】100,900元起，體驗滑雪帶您參加【北海道星野Risonare之宿5日】 92,900元起，喜愛漫活假期亦提供暢玩【青森奧入瀨星野之宿5日】65,900元起，各系列頂級豐富產品讓您感受日本之美。

長榮航空機加酒自由行品牌「長榮大旅行家」與指定旅行社攜手推出香港迪士尼20週年自由行產品，兩天一夜加香港迪士尼樂園一日門票，含稅價只要9,888元起；三天兩夜入住迪士尼好萊塢酒店與市區酒店各一晚，四人同行一人免費，再享每人一張升等連玩2日門票、提早入園證及每房一份2合1酒店住客餐飲優惠等，含稅價15,888元起，想了解詳細規範及細則請立即洽詢指定旅行社。

為感謝無限萬哩遊會員的支持，此次線上旅展也特別推出會員專屬搭機、哩程購買、訂房、購物「優惠四重奏」，第一彈「飛．享優惠」：即日起至12月31日，於長榮航空線上旅展活動期間，只要從官網／App購買搭乘指定航線及註冊活動，並且出發地及開票地皆為台灣，即可獲得最高5,000卡籍哩程，讓卡籍晉升及續卡更快速；第二彈「買．賺更多」：即日起至11月20日，會員可享購買哩程限時最高50％的優惠折扣；第三彈「住．享回饋」：即日起至12月1日透過EVA Mileage Hotel完成訂房，入住後即享額外50％獎勵哩程，入住愈多、回饋愈多；第四彈「購．賺哩程」：即日起至11月20日，於EVA Mileage Mall購物享11％哩程回饋，首次購物滿美金100元，更可額外獲得1,111獎勵哩程，在享受購物樂趣的同時輕鬆賺哩程回饋，讓您每一次飛行、每一次消費，都化為無限可能。

