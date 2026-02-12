長榮航空大舉招募百名地勤！大學畢業起薪4.3萬元起

長榮航空今日正式宣布啟動年度地勤招募作業。根據公司發布的消息，因應全球航空市場需求持續成長，該公司將持續引進新機並開闢新航點，為配合今年度航班運能提升及機隊規模擴大，決定大規模招募地勤人員。

本次招募涵蓋25項不同職類，總計釋出約百名職缺。招募職類包括客運運務人員、貨運運務及機艙物流人員、營業人員、客服人員、會員計畫及經營人員、網路廣告操作人員、餐勤管理人員、空勤組員管理人員、簽派人員等營運相關職位。

廣告 廣告

技術專業類別則包含航技工程師、訓練裝備工程師、航員訓練人員、航機工程師、財務人員、職業安全衛生人員、航空保安管理人員、航空安全管理人員、氣候變遷及環境管理工程師等職缺。此外，資訊相關職位涵蓋個人資料管理人員、資安暨個資法遵人員、資訊安全管理工程師、應用系統開發工程師、系統管理工程師，以及護理師和高雄機場運務助理等職位。

薪資待遇方面，大學畢業者起薪為新台幣43,000元起。具備專業證照或相關工作經驗者，薪資將依個人條件個別議定。報名期間自即日起至3月1日截止，有意應徵者須至長榮航空官方網站完成線上報名程序。

工作地點將依據個人專業背景進行分配，包括桃園機場、桃園南崁總公司、台北市區及高雄機場等地。錄取人員預計於今年5月至8月期間分梯次報到，公司特別歡迎應屆畢業生踴躍報考。

長榮航空表示，公司連續10年榮獲SKYTRAX五星級航空公司認證，始終將人才視為最重要的資產。公司嚴格執行選才、育才、留才策略，提供完善的教育訓練及暢通的升遷管道。未來將依據員工興趣與能力，安排內部輪調及跨領域學習機會，並提供海外歷練機會。員工福利包含優待機票、員工餐廳、交通車接駁、交通及餐費補助等措施。公司強調將持續為員工職涯發展創造更多可能性。

更多品觀點報導

高雄51家廠商釋出逾1400職缺 大型徵才活動8/16登場

高市勞工局攜手南科徵才 岡山農工7/19舉辦大型徵才活動

