長榮航空孫嘉明看高端艙等需求旺 2026年營收拚新高

左二為長榮航空總經理孫嘉明。(記者王憶紅攝)

〔記者王憶紅／台北報導〕長榮航空總經理孫嘉明指出，今年國航交機多，競爭激烈，經濟艙票價可能會隨季節性因素變動，但在商務艙、豪經艙等高票價艙等需求暢旺下，全年平均票價維持高檔水準，在樂觀看客貨今年表現下，全年營收努力拚新高。

孫嘉明指出，通常第一季營收高點會落在農曆年節的月份，但今年一月訂位率較去年一月農曆春節期間好，而二月是農曆年，三月也不錯，第一季營運會較去年同期成長，第二季訂位率目前看起來也不錯，而第三季旺季則會開航美國華盛頓航點，挹注營運表現。

貨運方面，孫嘉明指出，雖然電商產品有下滑，但AI相關產品出貨量暢旺，運價維持不錯，目前超過50%以上貨運商品都是AI伺服器等，而東南亞的汽車零組件、成衣等出貨也不錯，看好今年貨運表現。目前貨運以運往芝加哥、洛杉磯航點需求最旺。

長榮航空2025年12月合併營收達202.61億元，寫下歷史單月新高；累計2025年合併營收達2203.33億元，僅次於 2024年的2210億元歷史新高，在今年在客貨運仍樂下，全年營收可望創歷史新高。

