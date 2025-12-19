長榮航空導入3D飛行地圖 明年上線

長榮航空導入機上娛樂領導品牌Panasonic Avionics Corporation旗下的Arc 3D立體飛行地圖軟體，全新介面視覺效果顯著提升，新增城市旅遊景點資訊和兒童探索模式。現役波音787、波音777-300ER機隊陸續安排升級，待交付的空中巴士A350-1000客機也會內建，民國115年第1季開始上線。

有別於傳統飛行地圖單方面傳遞飛航資訊，新介面主打高解析度3D視覺體驗、流暢操作與深度互動等特色，旅客能從15種以上視角自由切換，不論從窗戶或俯瞰、追隨，還是駕駛艙的視覺感，都能滿足旅客翱翔天際的感官享受。另新增特定城市街道地圖，呈現各地旅遊景點資訊，旅客可點選欲前往目的地，激發行程規畫靈感，也可探索知名旅遊勝地。

長榮航空表示，全新3D飛行地圖最特別的獨家功能，是為家庭旅遊量身打造的兒童探索模式，結合吸睛恐龍主題和即時飛行數據，讓兒童跟著白堊紀末期的風神翼龍身影，順著飛行路徑飛往目的地，航行地區會出現遠古時期生長在這片土地上的恐龍，透過童趣且栩栩如生的動畫解說史前生物特徵、生活習性等知識。

在Arc 3D立體飛行地圖軟體服務多項新增功能中，特別加入Arc Vistas飛行螢幕保護程式，以電影級視覺效果呈現飛行景緻，讓旅客在旅程中掌握飛航資訊的同時也能享有更舒適、放鬆的感官之旅。

長榮航空指出，導入此服務後將成為其在亞洲區航空公司中最大訂單量客戶，也是亞洲區領先使用該技術的航空公司，將持續精進機上娛樂內容與服務品質，陪伴旅客度過飛行時光，為旅客帶來更豐富多元娛樂體驗。