長榮航空年終獎金6.5個月 非主管調薪2500元

長榮航空今年將發放6.5個月年終，非主管則調薪2500元，子公司的年終也比照辦理。（本報資料照）

國籍航空公司今年營收依舊亮眼，長榮航空今年將發放6.5個月年終，非主管則調薪2500元，子公司的年終也比照辦理。星宇航空在昨晚發出內部信，指公司因應交機潮，今年的年終為1個月；華航則等待董事會通過後公布。

長榮航空拍板6.5個月年終，公司表示，基於一貫照顧員工的理念，並感謝同仁一年來與公司共同努力打拚，將發放年終獎金與同仁共享營運成果，年終獎金發放除考量當年度營運績效外，也與股東權益、永續經營及公司未來營運規劃、個人整體績效表現相關，今年所有同仁努力創造的營運佳績，也是轄下公司同仁齊力協作達成之結果。

廣告 廣告

星宇航空29日晚間發出內部信，公布年終獎金為1個月。星宇指出，目前機隊數達29架、航線布局共35條，並規劃明年陸續引進14架新機，提前展開相關前置作業與營運準備，為加速達成規模經濟及長期發展奠定基礎。

考量今年整體營運環境變數較多，客運表現與去年相比有所差異，公司在審慎評估整體營運與未來布局後，發放年終獎金1個月，整體調薪幅度約3％。公司期許在穩健經營與持續投資並進的前提下，逐步提升營運成果與獲利能力，進而與全體同仁共享經營成果，攜手邁向下一階段的成長。

華航尚未公布年終，公司表示年終獎金待全年獲利結算完成，依照團體協約與企業工會協商，後續經董事會決議後定案。

更多中時新聞網報導

慶功宴遇地震嚇歪李聖傑盼唱到高雄

告五人致敬白衣天使 幽默問「落枕看哪科」

賈永婕 有被討厭的勇氣