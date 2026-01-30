長榮航空抱病值勤返台猝逝 座艙長懲處出爐

長榮航空一名孫姓空服員抱病值勤病逝，近日楊姓座艙者懲處出爐。(圖／資料照)

長榮航空一名34歲的孫姓空服員2025年9月抱病值勤，楊姓座艙長第一時間卻未做出相關處置，導致空服員返台就醫後卻不幸逝世，長榮航空2025年10月17日召開記者會，向家屬與社會大眾致歉，而近日長榮航空對於楊姓座艙長的懲處也出爐了。

根據長榮航空所公布的客艙組員懲戒通知，對楊姓座艙長記出一大過處分，並將其職位調降2級，同時停止其與家屬優待機票與聯航員工直扣機票福利一年。長榮航空指出，楊姓座艙長未依標準作業程序主動通報異常事件，勤務結束後亦未記載於事務長飛行報告，因此依據客艙組員管理辦法等做出懲處。

長榮航空強調，本公司對於飛航作業安全、組員健康及管理責任一向高度重視。任何違規事件發生後，即依內部規定與程序，提報公司人事評議委員會審議，全面檢視人員執勤流程及主管職責履行情形，並依調查結果作出相應處置。

經人評會決議，本案空服員於執行職務期間，未能確實依標準作業流程（SOP）履行主管職責，經判定其於領導及管理職務上有明確缺失，並認定不適任管理職務，已依規定予以連降兩級，調整為非管理職之處分，未來不再負責相關管理工作，並依相關規定予以記大過一次。

本公司將持續強化管理制度、教育訓練及督導機制，確保各級人員確實落實作業規範，並致力於維護全體組員之工作安全與專業環境。

回顧整起事件，34歲的孫姓空服員2025年9月25日執行為期4天的米蘭航班，去程時身體就已出現不適，當下已有告知組員與座艙長，並在航班過程中多次反映不舒服，希望以SNY（Supernumerary Crew Member）身分返台，卻被告知除非嚴重到無法呼吸或打石膏，實務上很難核准。

回程時，空服員原本打算聯絡醫療線上支援系統，但最後並未執行，楊姓座艙長被控要求空服員巡視飲水區，但孫姓空服員的身體當時已非常虛弱，幾乎已無法走回座位。最後孫姓空服員希望座艙長在落地後協助叫救護車，遭到拒絕，並要求孫姓空服員自己走下飛機，而孫姓空服員返台後也在2025年10月10日病逝。

