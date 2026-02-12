長榮航空招募百名地勤 大學畢業起薪43K

（中央社記者余曉涵台北12日電）長榮航空今天宣布，年度地勤招募正式啟動，預計聘用25項不同職類地勤人員，釋出約百名職缺，報名日期自即日起至3月1日止，大學畢業者起薪新台幣4萬3000元起。

因應全球航空市場需求蓬勃發展，長榮航空今天發布新聞稿表示，將持續引進新機及開闢新航點，為配合今年度航班運能提升及機隊數增加，將招募客運運務人員、貨運運務/機艙物流人員等25項不同職類的地勤人員。

長榮航空指出，共釋出約百名職缺，報名日期自即日起至3月1日止，大學畢業者起薪4萬3000元起，如具有專業證照或相關經驗者，薪資將個別議定。

長榮航空表示，為使新進員工能充分發揮專長，將依個人專業背景分配至桃園機場、桃園南崁總公司、台北市區及高雄機場等工作地點，錄取後預計於今年5月至8月分梯次報到。未來公司也將依據員工的興趣及能力，安排內部輪調及跨領域學習，並提供海外歷練機會，為員工的職涯發展創造更多可能性。（編輯：張雅淨）1150212