長榮航空推請假新制 3天病假不扣考績、不鎖班表

長榮航空一名空服員因抱病執勤過世，病假制度引發各界重視。資料照，李政龍攝



長榮航空孫姓空服員抱病執勤不幸離世，長榮航空企業工會今（10/31）在臉書表示，長榮航空推出階段性改善請假方案，未來空服員每年度可請3天病假，將不扣考績，也不會被鎖班表。

長榮航空企業工會指出，長榮航空稍早由人事協理彭博洲、空服協理楊秀慧，和長榮航空企業工會理事長曲佳雲、監事會召集人李瀅，會面協商空服員考績標準和選、調班規範。

工會表示，長榮航空終於有階段性改善的具體方案，包括每年度前3天病假，不扣考績，也不計入3個月3天選班、選假、調班資格； 取消空服員於旺日、旺旺日請假會加重扣分的規定；空服員只有在旺旺日（跨年和農曆春節）請假才禁止3個月選班、選假、調班資格。

廣告 廣告

工會提到，協商時主張保障病假天數應再提高，且特休應取消所有不利待遇，無論預排申請或臨時申請，但長榮航空均以營運考量暫未同意，若日後勞動部修法保障病假不得有不利待遇天數超過3天，以及強化特休的保障時，將一併隨修法調整。

工會說，將和桃園市空服員職業工會和其他交通運輸業、醫療業等工會，共同爭取和監督後續修法作業。

工會表示，為保護更多航空業從業人員，將邀請各大航空業工會在11月14日上午10時前往交通部民用航空局陳請，促請民航局將勞動狀況和重大勞資爭議納入航權審查，以行政手段實質監管，同時應修改「民用航空器飛航作業管理規則」，確保空勤人員的工時、休時合理不過勞。

更多太報報導

台北白晝之夜11/1-2登場！捷運延長營運至凌晨2時 交管、雨備一次看

台中「廚餘湖」溢流波及水源 王婉諭：盧秀燕責無旁貸

「習近平身高」登熱搜！站190公分川普旁竟「一樣高」 國家級秘密被曝