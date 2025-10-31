長榮航空改善請假制度出爐 工會不滿意 11／14赴民航局陳情

空服員工會日前赴長榮航空馬拉松活動抗議。（本報資料照片）

長榮航空孫姓空服員日前抱病值勤返台後病逝，長榮航空允諾啟動相關制度精進措施。長榮航空企業工會今與公司協商，公司也公布改善請假制度方案，但工會表示，此為階段性改善，將持續監督推動改善過勞班表，並預告11月14日將赴交通部民用航空局陳情，訴求將勞動狀況和重大勞資爭議納航權審查，也應修改《民用航空器飛航作業管理規則》，確保空勤人員工時、休時合理不過勞。

長榮航空企業工會今表示，長榮航空稍早由人事協理彭博洲、空服協理楊秀慧，和長榮航空企業工會理事長曲佳雲、監事會召集人李瀅，會面協商空服員考績標準和選、調班規範。經桃園市空服員職業工會和長榮航空企業工會發起白玫瑰運動「生命無價，請假無罪」將近3周，長榮航空終於有階段性改善的具體方案。

工會提到，改善方案包括每年度前3天病假，視同生理假，不扣考績，也不計入3個月3天選班、選假、調班資格；取消空服員於旺日、旺旺日請假會加重扣分的規定；空服員於表定特定日期請假會直接禁止3個月選班、選假、調班資格，將改為只有旺旺日（跨年和農曆春節）才禁止3個月選班、選假、調班資格。

長榮航空企業工會說，他們在會中主張，保障病假天數應再提高，且特休應取消所有不利待遇，無論預排申請或臨時申請，但長榮航空均以營運考量暫未同意，如日後勞動部修法保障病假天數超過3天，以及強化特休的保障時，將一併隨修法調整。本會仍將和桃園市空服員職業工會和其他交通運輸業、醫療業等工會，共同爭取和監督後續修法作業。

工會表示，長榮航空目前階段性改善之成果，係許多社會大眾的支持和空服員的團結所致，然長榮航空歷年違法紀錄嚴重，未經勞資協商變更各項勞動條件的前例諸多，才會導致近日一次性爆發空服員的集體悲憤。

工會說，為避免重蹈覆轍，保護更多航空業從業人員，本會仍將邀集各大航空業工會，11月14日上午10時共赴交通部民用航空局陳情，促請交通部民用航空局將勞動狀況和重大勞資爭議納入航權審查，以行政手段進行實質監管，同時應修改《民用航空器飛航作業管理規則》，確保空勤人員的工時、休時合理不過勞。

