長榮航空服員猝逝 座艙長記大過、管理職遭拔

長榮航空內部公告事務長懲處結果。（本報資料照片）

長榮航空一名空服員去年抱病執勤，返台就醫後離世，該班機事務長（座艙長）未立即解除其勤務並通報、啟動醫療資源，航班日誌也未通報組員身體不適。長榮航空內部公告懲處結果，記大過一次，職務連降兩級，解除管理職，未來將不再擔任管理工作。

長榮航空內部公告，該事務長遭記大過一次，職位調降兩級，並停止其與家屬優待機票、聯航員工折扣等機票福利1年，懲戒事由為未依標準作業程序主動通報異常事件，勤務結束後也未記載於事務長飛行報告。

對此，長榮航空說明，對於飛航作業安全、組員健康及管理責任一向高度重視，任何違規事件發生後，即依內部規定與程序，提報公司人事評議委員會審議，全面檢視人員執勤流程及主管職責履行情形，並依調查結果作出相應處置。

長榮航空表示，經人評會決議，本案空服員於執行職務期間，未能確實依標準作業流程（SOP）履行主管職責，經判定其於領導及管理職務上有明確缺失，並認定不適任管理職務，已依規定予以連降兩級，調整為非管理職之處分，未來不再負責相關管理工作，並依相關規定予以記大過一次。

長榮航空提到，將持續強化管理制度、教育訓練及督導機制，確保各級人員確實落實作業規範，並致力於維護全體組員的工作安全與專業環境。

