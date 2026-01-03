長榮航空機長被爆毆打副機長 公司暫停派飛「滑行絕無超速」

長榮航空傳出機師與副機師發生暴力衝突，長榮航空說明，目前先將正機師暫停派飛，等待調查結果出爐。示意圖，非事發航班。李政龍攝



長榮航空近日傳出正、副駕駛離譜衝突事件，正駕駛疑似超速滑行不滿副機長提醒他踩煞車，竟動手毆打副機長。對此，長榮航空今晚（1/3）表示，航機滑行速度符合相關作業規範與法規要求，並未超速；另外基於調查需要，目前已暫停正駕駛派飛任務，相關調查正在進行中。

媒體報導，長榮航空一架班機日前從洛杉磯起飛，正駕駛竟以危險速度進行地面滑行，馬來西亞籍副駕駛察覺異常，多次發出制式口頭警告提醒，正駕駛置之不理，副駕駛遂依照標準作業程序踩下煞車，沒想到，正駕駛疑似被激怒，竟情緒失控在駕駛艙內連續毆打副駕駛多次，造成副駕駛手背受傷。

對此，長榮航空指出，近日媒體報導及網路流傳長榮航空正副駕駛相關爭議事件，部分內容與事實不符，並做出4點說明。第一，依據該航班飛機上的快速存取記錄器（Quick Access Recorder，QAR）資料顯示，該航機滑行速度符合相關作業規範與法規要求，並無外傳所稱之超速情事。長榮航空已就相關事實向主管機關報備說明，呼籲外界切勿以訛傳訛，混淆視聽。

第二，針對外界關切該事件機長執勤相關行為，長榮航空於事件發生後即主動啟動內部調查機制，同時通報相關主管機關，以全面釐清實際情況與相關事實。此外，長榮航空也依法主動關懷了解並提供員工心理諮商等協助方案。

第三，基於調查需要，目前已先暫停正駕駛派飛任務。相關調查已在進行中，待調查完畢，會盡快安排召開紀律委員會（Disciplinary Review Board, DRB）進行審議。

最後，長榮航空強調，飛航安全向來是他們最重視的核心價值，亦高度重視同仁的專業操守與工作環境，對任何可能影響飛航安全或職場秩序的行為，均將秉持審慎、嚴謹的態度妥善處理。

