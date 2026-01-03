長榮航空爆「機長毆打副機長」 公司4點聲明：已暫停派飛調查

生活中心／楊惟甯報導

長榮航空近日傳出一名機長疑因飛機滑行過程中的操作爭議，情緒失控在駕駛艙內對副機長動粗。對此，長榮航空昨（2）日證實已於第一時間啟動內部調查，今（3）日則進一步發布4點說明，強調相關機長已先行暫停派飛，以確保調查期間的飛航安全與公正性。

據了解，該航班當時正於洛杉磯機場進行起飛前滑行作業，副機長在過程中察覺疑似超速違反安全規範，多次發出制式口頭警告提醒，但機長並未理會，副機長為確保安全，遂依照標準作業程序踩下煞車，雙方因此爆發激烈衝突，甚至演變成肢體暴力。事件曝光後，引發外界質疑是否涉及飛安風險與職場霸凌。

長榮航空2日發布初步聲明，表示事件發生後即主動啟動調查程序，並同步通報相關主管機關，強調將全面釐清實際操作情況與衝突起因。

3日，長榮航空再度說明，依據該航班飛機的快速存取記錄器（QAR）資料顯示，當時滑行速度符合相關作業規範，並無外界所稱的超速情事，相關資料也已向主管機關完整報備。公司指出，針對機長執勤與行為爭議，內部調查機制仍在進行中，並已依法提供當事員工心理諮商等協助措施。基於審慎原則，該名正駕駛目前已暫停派飛，後續待調查完成後，將送交紀律委員會審議。

長榮航空聲明如下：

一、依據該航班飛機上的快速存取記錄器（Quick Access Recorder, QAR）資料顯示，該航機滑行速度符合相關作業規範與法規要求，並無外傳所稱之超速情事。本公司亦已就相關事實向主管機關報備說明，呼籲外界切勿以訛傳訛，混淆視聽。

二、針對外界關切該事件機長執勤相關行為，長榮航空於事件發生後即主動啟動內部調查機制，同時通報相關主管機關，以全面釐清實際情況與相關事實。此外，本公司也依法主動關懷了解並提供員工心理諮商等協助方案。

三、基於調查需要，目前已先暫停正駕駛派飛任務。相關調查已在進行中，待調查完畢，會盡快安排召開紀律委員會（Disciplinary Review Board, DRB）進行審議。

四、飛航安全向來是長榮航空最重視的核心價值，公司亦高度重視同仁之專業操守與工作環境，對任何可能影響飛航安全或職場秩序之行為，均將秉持審慎、嚴謹之態度妥善處理。

