長榮航空獲全球最安全航空公司第8名 連13年獲飛安肯定

▲長榮航空連續第十三年榮獲全球最安全航空公司殊榮，本次評比獲第八名的肯定，也是全球前十大最安全航空公司中唯一入選的台灣航空公司。（圖：長榮航空提供）

國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com十三日公布最新「全球最安全航空公司」評比結果，長榮航空再傳捷報，連續第十三年榮獲全球最安全航空公司的殊榮，本次評比獲得第八名肯定，是台灣唯一入選全球前十大最安全的航空公司，展現長榮航空長期深耕飛航安全的卓越成果。

長榮航空總經理孫嘉明表示，飛航安全是長榮航空永不妥協的核心價值，完美嚴謹的飛安及創新優質服務是持續堅持的目標，能連續十三年榮獲AirlineRatings.com的飛安肯定，是對全體同仁長期落實安全文化及執行標準作業程序的最大鼓勵。未來將不間斷精進安全管理系統，強化風險預防機制，為旅客提供安心可靠的飛行服務。

長榮航空除獲得「全球最安全航空公司」第八名肯定，也連續十年榮獲SKYTRAX五星級航空公司最高認證，除了是對長榮航空全體員工的勉勵，也是責任跟提醒。長榮航空表示，將會不斷精進各項服務，秉持「安全、服務、永續」的核心理念，致力提升安全績效，結合創新服務與永續發展目標，以實際行動為社會注入正向能量，為全球旅客提供最安全及高水準服務，持續朝全球最佳航空公司的目標穩健邁進。

AirlineRatings.com為國際公認的航空評鑑機構，自二○一三年起進行「全球最安全航空公司」評比，對全球近四百家航空公司飛安表現進行評分，評選標準先依據國際航空組織規定、民航主管機關稽核結果，再針對航空公司的機隊營運、維修標準及飛安紀錄等多項嚴謹指標，遴選出全球最安全航空公司。