長榮航空直飛華盛頓6/26啟航 北美航點增至10城、每週98班搶攻跨洲商旅市場

▲長榮航空將於6月26日開闢桃園-美國首府華盛頓直飛航線，即日起開放訂位購票，提供每週4班的飛航服務，透過長榮航空其他北美航點、星空聯盟成員及合作航空公司，延伸覆蓋美洲地區逾200個城市。

【記者 王苡蘋╱綜合 報導】長榮航空持續擴展北美航網，宣布自6月26日起正式開闢「桃園－華盛頓」直飛航線，即日起開放訂位購票，每週提供4班往返服務。新航線啟航後，長榮航空北美客運航點將增至10個，每週往返北美總班次提升至98班，成為台灣布局北美航點最多、航班最密集的航空公司之一。

▲長榮航空桃園－美國首府華盛頓航線將採用三艙等配置之波音787-9機型飛航，除了商務艙及經濟艙，同時也配備類比商務艙規格的「全新第四代豪華經濟艙」，提供兼具優雅與舒適的客艙體驗。

長榮航空總經理孫嘉明表示，公司長期深耕北美市場，繼去年開闢達拉斯航線後，今年再拓版圖直飛美國首都華盛頓，鎖定政治與商業核心區域，進一步完善美東布局，並與既有西岸及中西部航點串聯，打造更完整的跨洲航網，提供旅客更彈性、高效率的飛行選擇。

▲華盛頓紀念碑這座高聳的白色方尖碑，為紀念美國開國元勳喬治・華盛頓而建，是國家廣場最醒目的地標。(圖片為美國國家旅遊局授權使用)

新航線將採用三艙等配置的波音787-9客機執飛，除商務艙與經濟艙外，亦配置第四代豪華經濟艙，強調舒適與空間升級。航班規畫為：桃園飛華盛頓（BR04）每週一、三、五、六19時30分起飛、22時30分抵達；回程華盛頓飛桃園（BR03）每週二、四、六、日01時50分起飛，次日05時45分抵達（實際時間以官網公告為準）。

▲華盛頓國會大廈是美國立法機構所在地，壯麗的圓頂建築極具辨識度，是華盛頓特區最重要的歷史建築之一。(圖片為美國國家旅遊局授權使用)

華盛頓特區為美國重要政經中心與人口密集都會區之一，匯聚政府機構、國際組織及跨國企業總部，同時擁有國會大廈、白宮及史密森尼博物館群等指標景點，兼具政治、文化與觀光價值。華盛頓機場管理局執行副總暨首席營收長Chryssa Westerlund指出，直飛航線將大幅縮短台北與華府距離，並藉由桃園機場綿密航網銜接亞洲主要城市，預估每年可為首都區帶來逾6,100萬美元經濟效益。

▲林肯紀念堂為紀念美國第16任總統林肯而建，是美國民權運動的重要象徵，也是旅客必訪的經典地標。(圖片為美國國家旅遊局授權使用)

長榮航空表示，華盛頓開航後，旅客除可直飛首都外，也能透過其既有洛杉磯、舊金山、西雅圖、紐約、休士頓、達拉斯、芝加哥、溫哥華及多倫多等航點，結合星空聯盟及多家合作航空，延伸串聯美洲超過200座城市，提升跨洲轉機便利性。

此外，配合新航線推出，業者同步規畫「美東精彩漫遊9天」團體旅遊產品，以華盛頓為起點，串聯巴爾的摩、費城、阿米西聚落、大西洋城至紐約，主打省時高效的美東行程體驗。

長榮航空指出，公司連續10年榮獲SKYTRAX五星級航空評等，並為台灣唯一入列AirlineRatings全球前十大最安全航空，未來將持續強化航網布局，提供旅客更舒適且具競爭力的國際飛航服務。（圖╱長榮航空提供）