長榮航空第4代豪經艙獲獎 2026年派飛舊金山

（中央社記者余曉涵台北30日電）長榮航空今年推出第4代豪華經濟艙，投入雅加達等航線，預計明年也將派飛舊金山航班。長榮航空今天表示，第4代豪經艙獲得英國媒體「TheDesignAir」的最佳全新豪華經濟艙獎。

長榮航空發布新聞稿表示，英國航空設計專業媒體TheDesignAir，為享譽全球的航空設計與旅客體驗專業媒體，長期關注航空產業於設計、品牌與旅客體驗等，其年度獎項由資深航空記者、設計及品牌領域專家評選，具備高度專業性與公信力，是業界公認的「美學與品牌趨勢」權威。

長榮航空表示，第4代豪華經濟艙獲得TheDesignAir最佳全新豪華經濟艙（Best New Premium Economy Class）獎項。

TheDesignAir評審指出，長榮航空的第4代豪經艙在既有基礎上，進一步拉高體驗層次，兼顧舒適性、靜謐感與整體設計，艙內氛圍透過細膩燈光與精緻用料、寬敞座椅空間，營造沉穩且舒適的飛行環境。

長榮航空說，未來尚有9架波音787-9新機陸續交付，現有8架波音787-9已全數配置第4代豪經艙，目前投入桃園－雅加達、米蘭、慕尼黑、達拉斯及維也納直飛航線；明年3月29日起也將派飛舊金山航班（BR08/07），並將視市場需求與機隊調度，安排後續執飛航線。

另外，ANA（全日本空輸）日前宣布連續13年榮獲SKYTRAX評選為5星級航空公司；越捷航空則獲得台灣2025 ESG交通運輸永續獎金獎；阿聯酋航空也在世界旅遊大獎（World Travel Awards）中一舉奪下5項全球大獎。（編輯：吳素柔）1141230