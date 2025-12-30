長榮航空第4代豪經艙獲2025最佳全新豪華經濟艙獎項

長榮航空第四代豪華經濟艙獲英國航空設計專業媒體The Design Air頒發二○二五年度「最佳全新豪華經濟艙」獎項。（圖：長榮航空提供）

▲長榮航空第四代豪華經濟艙獲英國航空設計專業媒體The Design Air頒發二○二五年度「最佳全新豪華經濟艙」獎項。（圖：長榮航空提供）

長榮航空第四代豪華經濟艙榮獲英國航空設計專業媒體The Design Air頒發二○二五年度The Design Air Awards「最佳全新豪華經濟艙」獎項。長榮航空未來尚有九架波音787-9新機陸續交付，現有八架波音787-9已全數配置第四代豪華經濟艙，目前投入桃園－雅加達、米蘭、慕尼黑、達拉斯及維也納直飛航線，明年三月二十九日起亦將派飛舊金山日航班（BR08/07），並將視市場需求與機隊調度安排後續執飛航線。

長榮航空係自一九九二年率先推出全球首創的「經濟豪華艙」，多年來持續專注旅客需求進化豪華經濟艙產品與服務升級，屢次獲國際航空專業獎項評比肯定。

第四代豪華經濟艙配置於波音787-9，設計理念從「經濟艙升級」再提升為「類比商務艙」規格，共設有二十八席座位，採2-3-2座位配置，前後椅距達四十二英吋，椅背後傾採用搖籃式座椅傾斜技術，以五英吋後傾實現等同於八英吋舒適角度。座椅設計強調更好的隱密性，增設頭靠兩側隱私隔板，搭配專屬閱讀燈增添旅客使用的便利性，而座椅頭靠、扶手及腳靠皆採用皮革包覆，塑造舒適感與高級質感兼具的搭乘體驗。扶手內側大型收納空間、椅背螢幕下方儲物空間及專屬水瓶架，方便旅客收納和取用隨身物品。另配一五·六吋高畫質螢幕、餐桌提供個人行動裝置放置架，及一一○VAC與USB複合式插座，滿足長程飛行中多元使用需求。

The Design Air評審指出，長榮航空長期以來在豪華經濟艙領域具指標性地位，第四代豪華經濟艙在既有基礎上進一步拉高體驗層次，兼顧舒適性、靜謐感與整體設計，艙內氛圍透過細膩燈光與精緻用料、寬敞座椅空間，營造出沉穩且舒適的飛行環境，同時肯定長榮航空持續以「品質」為核心的設計理念，讓搭機過程成為旅程中的重要體驗。