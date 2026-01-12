長榮航空米蘭、青森加密航班 日韓越5航線限時增班

長榮航空總經理孫嘉明。(記者蔡昀容攝)

〔記者蔡昀容／台北報導〕今年航空市場仍然激烈，各家業者持續拚交機、增加航線、加密航班。長榮航空表示，義大利米蘭、日本青森加密航班，日本愛媛松山、福岡、韓國釜山、仁川、越南峴港季節性增班。

疫後旅遊熱度未減，機票價格偏高。長榮航空總經理孫嘉明今天在媒體茶敘表示，今年航空市場競爭激烈，經濟艙則隨季節性旅遊調整，但高端旅客佔比還是高，預估平均票價差異不大。

長榮航空今年機隊預期維持80架客機、9架貨機規模。孫嘉明指出，客機方面將迎來2架波音787-9新機，另有1架777客機、1架A320-300退出機隊，因此總架數不變。

北歐新航點方面，孫嘉明表示，北歐是國人近年愛去的地點，一直都有在考慮，像是西班牙等。赫爾辛基、印度也在考慮中。蘇黎世目前並無考慮。

義大利航權在政府努力突破下，長榮航空決定增班，1月16日開始，米蘭每週4班增為每週7班(每天1班)。

區域航線方面，孫嘉明說明，今年有搭配季節性增班，但目前無新航點規劃，不過新航點的潛力，目前持續關注中。

國人最愛去的日韓，就有規畫增班。孫嘉明說，日本青森航線由於當地政府克服當地安檢及人力問題，夏季班表3月29日起，從每週3班增為每週5至7班。韓國釜山航線表現不錯，去年10月開航以來搭乘率9成；2月23日至3月28日期間，將增為每週10班。

越南峴港因農曆年需求，3月8日止每週增加至12班；日本愛媛松山在春季3月17日到4月12日增加到每週5班；福岡在3月28日前每週從14班增加至16班；仁川在4月12日前從每週14班增加到18班。

對於第三航廈北廊廳啟用，孫嘉明表示，由於旅客要走比較遠，因此盡量排轉機客較少的航班停靠北廊廳。北廊廳的好處是早上尖峰時段的航班，原本要經接駁坪，現在能停靠北廊廳。

