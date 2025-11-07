長榮航空線上旅展開跑 「東京來回」免萬元

▲長榮航空2025線上旅展開跑，包括東北亞航線最低可到6090元。（圖／長榮航空）

[NOWnews今日新聞] 2025ITF台北國際旅展於11月7日至11月10日登場，而「2025長榮航空線上旅展」則於即日起至16日止，包括桃園／松山來回東京未稅價7333元起、桃園／松山來回首爾來回未稅價6090元起。

「2025長榮航空線上旅展」即日起至11月16日23時59分止。其中東北亞航線，桃園／松山－東京來回未稅價9317元起、桃園－大阪來回未稅價8923元起、桃園－神戶來回未稅價7333元起、桃園／松山－首爾來回未稅價6090元起。

另外，東南亞航線以桃園－曼谷來回未稅價4535元起；歐美航線提供桃園－米蘭來回未稅價2萬3484元起、桃園－維也納來回未稅價2萬3571元起。

桃園－洛杉磯來回含稅價2萬6558元起。桃園－西雅圖來回含稅價2萬3776元起。桃園－香港來回未稅價3123元起。

▲長榮航空參與國際旅展，以「這個世界就是我的遊樂園」為主軸。（圖／長榮航空提供）

長榮航空以「這個世界就是我的遊樂園」為主軸，搭配Y2K的繽紛色彩打造展場，還有長榮航空與Maison Kitsuné全新聯名的機上服務備品。

為了讓民眾留下美好回憶，長榮航空也在ITF國際旅展上設立新航點達拉斯及釜山相關的「AI生成拍照區」及「扭蛋抽抽樂」，完成長榮小知識趣味問答，可將限量精美贈品帶回家。

