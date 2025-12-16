長榮航空聖誕驚喜 機票限時優惠開跑

「2025長榮航空聖誕飛行迎新年」優惠活動正式開跑！自12月16日凌晨0時起至2026年1月5日晚間11時59分止，旅客於長榮航空官網或EVA AIR APP購買從台灣地區出發的指定航線機票，最低優惠73折起，限時21天搶好康。因應旺季旅遊需求，長榮也同步增班，讓旅客在享受優惠票價的同時，也能擁有更彈性的航班選擇，一起歡樂過聖誕、喜迎新年。

長榮指出，深受台灣旅客喜愛的東北亞航線推出超驚喜價格，桃園－神戶最低只要7857元起（未稅），即日起由每周由2班增為3班，桃園－大阪8924元起（未稅），桃園－東京9317元起（未稅），桃園－香港更只要3123元起（未稅），無論是冬季滑雪、跨年小旅行，都能以更划算的價格出發。

長榮航空於12月16日00：00起至2026年1月5日23：59止，盛大推出聖誕迎新年機票優惠活動，限時21天，精選航線73折起。（長榮航空提供／陳祐誠台北傳真）

桃園－米蘭航線將自2026年1月16日起增為每天飛航，優惠價2萬6099元起（未稅），而桃園－維也納推出2萬3571元起（未稅），旅客可依喜好安排歐洲行程，輕鬆串聯長榮航空歐洲6大航點，規劃行程更具彈性。

東南亞與美國航線也同步推出限時好康，熱門航線桃園–宿霧4278元起（未稅）、桃園－峇里島1萬476元起（未稅）；美國航線更提供桃園－西雅圖2萬4289元起（含稅），若搭乘桃園－洛杉磯BR06或桃園－舊金山BR08航班，旅客還可延伸前往美國多個城市，享受更多元的連程優惠。

為提供旅客更便利的一站式服務，長榮航空攜手多家指定旅行社，推出多樣化的精彩自由行產品，其中包含主打輕旅行與都會時尚探索的「戀戀香港」系列，帶您暢遊香港的購物天堂與美食熱點；以及專為渴望東南亞陽光沙灘的旅客推出「島旅模式ON」系列，精選航點涵蓋了熱情的曼谷、宿霧、峇里島及雅加達等熱門島嶼。

