長榮航空貨運數位轉型 加入IATA數位領導章程

長榮航空推進貨運數位轉型，領先國籍航空率先於今年1月成為國際航空運輸協會（IATA）Digitalization Leadership Charter「數位領導章程」成員，並與國際貨運物流業者立盟全球供應鏈公司合作，完成電子主提單和分提單的IATA ONE Record精準格式即時線上資料交換，共同創新與優化運輸服務流程，落實數位轉型。

長榮航空表示，此次簽署加入「數位領導章程」，是IATA為了推動創新、提高效率的數位轉型，其成員皆需遵守統一協作的策略、防範網路安全風險、推動永續數位化等指導原則，與長榮航空持續優化數位服務和企業永續經營的理念相符合。

長榮航空自去年3月開始導入IATA ONE Record，使用其推行的新一代貨運數位標準，透過應用程式介面API（Application Programming Interface）技術，使貨運資訊在全球供應鏈內即時並安全的流通，不僅提升物流透明度與營運效率，更能有效減少紙本文件。

此外，長榮航空為配合IATA今年宣布ONE Record成為資料交換制式格式，已專注於開發各類標準格式，逐步取代現行的電報式數據交換方式，也持續推動與各地機場空運倉儲、地勤代理等資料交換應用。

長榮航空為全球航空界少數自行開發貨運系統的航空公司，以25年豐富系統開發經驗，與立盟全球供應鏈公司共同以更高級別的資訊安全及務實功能的整合提升，實現即時數據的交換和共享，並進行運輸物流實務運用。

長榮航空提到，將持續優化智慧物流運作、提升貨運服務效率及投入環保永續，同時也加強與其他貨運夥伴合作擴展ONE Record標準的應用範圍，在邁向2050淨零碳排的路上，共同攜手打造值得信賴的永續航空品牌，致力於成為全球航空業永續經營的標竿。

