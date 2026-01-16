長榮航空辦爾夫球公開賽 4/13布里斯本登場

▲「長榮航空高爾夫球公開賽」決賽場地特別選定Hope Island Golf Course球場舉行，該球場由五屆英國公開賽冠軍Peter Thomson精心設計，是澳洲最具代表性的林克斯風格球場之一。（圖／長榮航空提供）

[NOWnews今日新聞] 長榮航空將於海外舉辦「長榮航空高爾夫球公開賽」，並與旅行社合作共推行程，首場比賽將在4月13日在澳洲布里斯本登場，即日起開放報名，球友們只要在1月30日前完成報名，即可享有早鳥優惠，團費現折一萬元。

「長榮航空高爾夫球公開賽」首站比賽選定澳洲布里斯本，結合旅行社打造「全方位豪華高球旅遊」，規劃七天六夜的行程，球友們可一次挑戰四座黃金海岸冠軍級球場，本次決賽場地特別選定Hope Island Golf Course球場舉行，此球場由五屆英國公開賽冠軍Peter Thomson精心設計，是澳洲最具代表性的林克斯風格球場之一。

此次往返布里斯本航班將搭乘長榮航空皇璽桂冠艙，從出發開始即享受最貼心的空中尊榮服務，賽事期間全程入住五星級聖殿灣洲際度假村的Marina View房型，有專屬陽台可直望遊艇碼頭的開闊景致，讓球友們在賽事之餘也能享受猶如度假的愉悅時光；美食饗宴上，特別安排球友們體驗榮獲2025帽子餐廳的高級海鮮餐廳「Blowfish Qcean Grill +Bar」，從鮮嫩多汁的龍蝦、鮮美無比的鮭魚，到美味誘人的生蠔，每一道菜都能帶來豐富的味蕾體驗。

「長榮航空高爾夫球公開賽」頒獎晚宴將加碼多項好禮，冠軍得主可獲得長榮航空全球不限航點來回商務艙機票1張，現場也會舉辦抽獎活動，送出包含免費機票及多項精美好禮，讓每位球友們都有機會成為幸運之星！「長榮航空高爾夫球公開賽」下半年將移師日本愛媛縣舉辦，未來將開辦更多精彩行程及賽事，藉此將各地的觀光魅力與高球文化完美結合。

