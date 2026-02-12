長榮航空釋出百名地勤人員職缺 大學畢業起薪4萬3
長榮航空年度地勤招募正式啟動，今日（2/12）宣布釋出百名地勤職缺，預計聘用25項不同職類地勤人員，自即日起至3月1日開放報名，大學畢業者起薪4萬3千元，若具專業證照或相關經驗者，薪資將個別議定。
長榮航空表示，因應全球航空市場需求日益蓬勃發展，為配合航班運能提升及機隊數增加，將招募客運運務人員、貨運運務／機艙物流人員、營業人員、客服人員、會員計畫及經營人員、網路廣告操作人員、餐勤管理人員、空勤組員管理人員、簽派人員、航技工程師、訓練裝備工程師、航員訓練人員、航機工程師、財務人員、職業安全衛生人員、航空保安管理人員、航空安全管理人員、氣候變遷及環境管理工程師、個人資料管理人員、資安暨個資法遵人員、資訊安全管理工程師、應用系統開發工程師、系統管理工程師、護理師、高雄機場運務助理。
長榮航空指出，為使新進員工能夠充分發揮專長，將依個人專業背景分配至桃園機場、桃園南崁總公司、台北市區及高雄機場等工作地點，錄取後預計於今年5至8月分梯次報到，未來也將依據員工的興趣及能力，安排內部輪調及跨領域學習，並提供海外歷練機會。
除了長榮航空以外，台灣虎航日前也宣布，將廣招商用機師、運務員及多個內勤人員職缺，其中商用機師2月22日前開放報名，條件包括需具備中華民國國籍、大專以上畢業、2年內有效英文檢定成績證明文件、具FAA、CAA或ICAO認可的商用駕駛員執照（CPL, Commercial Pilot License），總飛行時數250小時以上。
至於運務員職缺則於3月2日至3月16日開放報名，需具備大學以上畢業或具應屆畢業資格、多益550分以上或相當等級的英語能力檢定成績，具日韓語會話能力尤佳。獲錄取者將於今年5月後，分批報到接受訓練。
更多太報報導
病患家屬領錢繳醫藥費…行員竟回「當遺產」！合作金庫挨轟「冷血」回應了
打瘦瘦針注意！台灣21例疑不良通報 英國警告：有嚴重急性胰臟炎風險
馬斯克捲淫魔案！ 不認傳訊「何時去蘿莉島鬆一下」 女兒打臉：曾一起登島
其他人也在看
長榮航空啟動年度地勤招募 釋百職缺起薪43K
【記者 王苡蘋╱綜合 報導】長榮航空年度地勤招募正式啟動，誠摯歡迎優秀人才與我們一同翱翔天際！此次預計聘用25
長榮航空招募地勤人員 25職類百名職缺
長榮航空年度地勤招募正式啟動!長榮航空今日表示，因應全球航空市場需求日益蓬勃發展，將持續引進新機及開闢新航點，為配合本年度航班運能提升及機隊數增加，此次預計聘用25項不同職類地勤人員，釋出約百名職缺。長榮航空表示，此次將招募客運運務人員、貨運運務/機艙物流人員、營業人員、客服人員、會員計畫及經營人員
長榮航空招募百名地勤 報名至3/1
長榮航空二○二六年度地勤招募正式啟動，預計聘用二十五項不同職類地勤人員，釋出約百名職缺，即起報名至三月一日止，大學畢業者起薪四萬三千元起，若具有專業證照或相關經驗者，薪資將個別議定，歡迎對航空業懷有夢想及抱持熱情的朋友踴躍至長榮航空網站（http://www.evaair.com）線上報名報考。因應全球航空市場需求日益蓬勃發展，長榮航空將持續引進新機及開闢新航點，為配合本年度航班運能提升及機隊數增加，本次將招募客運運務人員、貨運運務/機艙物流人員、營業人員、客服人員、會員計畫及經營人員、網路廣告操作人員、餐勤管理人員、空勤組員管理人員、簽派人員、航技工程師、訓練裝備工程師、航員訓練人員、航機工程師、財務人員、職業安全衛生人員、航空保安管理人員、航空安全管理人員、氣候變遷及 ...
《航運股》長榮航空招募25類地勤 月薪4.3萬起 釋百個職缺
【時報-台北電】長榮航空年度地勤招募正式啟動，此次預計聘用25項不同職類地勤人員，釋出約百名職缺，報名日期自即日起至3月1日止，大學畢業者起薪43000元起，如具有專業證照或相關經驗者，薪資將個別議定，歡迎對航空業懷有夢想和抱持熱情的朋友踴躍報考，有意報考者請至長榮航空網站線上報名。 長榮航空表示，因應全球航空市場需求日益蓬勃發展，將持續引進新機及開闢新航點，為配合本年度航班運能提升及機隊數增加，本次將招募客運運務人員、貨運運務／機艙物流人員、營業人員、客服人員、會員計畫及經營人員、網路廣告操作人員、餐勤管理人員、空勤組員管理人員、簽派人員、航技工程師、訓練裝備工程師、航員訓練人員、航機工程師、財務人員、職業安全衛生人員、航空保安管理人員、航空安全管理人員、氣候變遷及環境管理工程師、個人資料管理人員、資安暨個資法遵人員、資訊安全管理工程師、應用系統開發工程師、系統管理工程師、護理師、高雄機場運務助理（部分工時／時薪制）。 長榮航空說明，為使新進員工能夠充分發揮專長，將依個人專業背景分配至桃園機場、桃園南崁總公司、台北市區及高雄機場等工作地點，錄取後預計於今年5至8月分梯次報到，歡迎應屆
長榮2026招募百名地勤職缺 大學畢業起薪4.3萬、即起報名至3／1止
長榮航空年度地勤招募正式啟動，預計聘用25項不同職類地勤人員，釋出約百名職缺，報名日期自即日起至3月1日止，大學畢業者起薪NT$43,000起，如具有專業證照或相關經驗者，薪資將個別議定。
逾九成上班族不滿薪資！ 90%有辭職念頭 馬年盼月調6200
逾九成上班族不滿薪資！ 90%有辭職念頭 馬年盼月調6200
日銀鷹派預期升溫 日圓強彈壓美元 金價高檔震盪
[Newtalk新聞] 日本國會大選底定後，政治不確定性消除，然而市場對日本央行的鷹派預期增溫，使日元連日反彈升破155 關口，壓制美元指數走勢疲弱，使金價下檔緩步墊高，盤整於5,030-5,050 美元區間。截至今天(11)下午1點半前，黃金交易價來到5047 (盎司/美元)。 台銀表示，稍晚美國公布去年12月零售銷售，呈現停滯的零成長並低於預期 0.4%與前值 0.6%，讓市場對美國去年第四季 GDP 轉為悲觀，打擊美元指數短線續跌至 96.8 下方，推動金價一度上攻至 5,077.99 美元，出現部分獲利了結賣壓，金價回落至 5,045 美元下方整理，最後報價 5,022.98 美元。 《Kitco News》報導，Heraeus報告指出，黃金與白銀已進入高波動性新階段，逐漸脫離傳統避險定位，並表示黃金十年累漲五倍，與美元指數走勢脫節，使市場更具投機性。近期回檔與槓桿去化、停損觸發及期貨保證金調升相關，反映短線資金主導市場。雖然金價上週強勢反彈、收復逾半跌幅，但動能趨弱，須更長時間消化過熱情緒，短期再創新高機率有限，技術支撐落4,400美元附近。查看原文更多Newtalk新聞報導
去年才升職！同事「吃完尾牙」突遭資遣⋯他心冷 原因曝網點殘酷真相
辛苦工作一年大家最期待的就是年終獎金，許多人會刻意等到過年後再離職，就是為想要等領年終，不過有民眾卻不是主動離職，明明是去年才剛升職，卻在尾牙過後突遭待了6年的公司資遣，理由竟是「請假太多」，事件曝光後引來網友不同看法。
航空客貨兩旺 徵才大戰開打 長榮航要招百名地勤
航空業馬年客貨兩旺，搶人才大戰開打。長榮航昨（12）日宣布擴大徵才，啟動年度地勤招募，預計聘用25項不同職類地勤人員，釋...
AI搶飯碗？ 研究揭密：僅1％技能會被完全取代
全球就業市場正走到一個關鍵轉折點。勞動力供給收緊、技能需求轉變，加上人工智慧（AI）逐步滲透職場，企業與員工都在重新適應新的工作邏輯。全球大型招聘平台Indeed首席經濟學家古德爾（Svenja Gudell）指出，工作並沒有因此大量消失，但工作的方式正在改變，而當前的勞動市場並非外界想像中的遭到劇烈顛覆，而更接近一次結構性的「重設」。
尾牙才剛吃完就被資遣！升職1年同事突遭解雇 理由曝光引熱議
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導年終尾牙是員工歡聚、回顧一年辛勞的時刻，不過，卻有網友表示曾聽過「尾牙後被資遣」的傳聞。近日，網友在Dcard分享身...
薪情歹3》去年66%上班族遭變相減薪 年終加班費過半縮水
薪資不漲反降、獎金與津貼卻悄悄縮水，成為不少上班族近年最有感的壓力來源。根據求職網最新調查，逾六成勞工在2025年曾遭遇「變相減薪」，以年終獎金縮水、刪減加班費與績效獎金最為常見；即使以離職表達不滿爭取加薪，多數人仍未獲慰留調整。
Threads人人年薪百萬？平均經常性薪資漲幅26年最大 月領不到4.7萬勞工數曝光
農曆春節倒數，薪資議題向來備受勞工關注，Threads、PTT、Dcard等社群平台，常被網友戲稱百萬年薪「滿街跑」。行政院主計總處11日公布2025年薪資統計數據，每人每月經常性薪資平均數為新台幣4萬7884元，年增3.09%，創下26年來最大漲幅；值得注意的是，實質經常性薪資、實質總薪資增幅雙雙勝過通膨，並分別創下波段高點。但對此，許多網友紛紛留言直呼「......
這家日本公司掌控整個AI產業關鍵命脈，輝達、蘋果也開始緊張了？
或許很難想像，一種比頭髮還細、由微型玻璃纖維織成的「玻璃布」，正成為AI晶片供應鏈中最關鍵、也最稀缺的材料之一。隨著AI需求爆發，這項名為「T-glass」的材料供不應求，陰影正逐步籠罩蘋果（Apple）、輝達（Nvidia）等科技巨頭。T-glass 幾乎完全由日本百年老店日東紡（Nittobo）獨家供應，該公司預計要到今年底，才可能釋出較具規模的新產能，......
豐田與中國企業合作 在廣東量產AI無人計程車
（中央社台北11日電）共同社報導，日本豐田汽車日前宣布，該公司已開始在中國量產配備人工智慧（AI）和感測器的無人駕駛計程車。根據報導，這款車由豐田與中國「小馬智行」共同開發，並在廣東工廠生產，預定今年內在中國大型城市投入約1000輛。
連勝文兒子18歲了！蔡依珊曬母子慶生照 曝最驕傲的事
紅豆食府千金蔡依珊與前國民黨副主席連勝文結婚19年，育有2子——連定捷（Romano）、連安捷（Angelo）。長子連定捷近日迎來18歲生日，蔡依珊在社群網站分享母子慶生照，為他感到滿滿的驕傲。
鴻海尾牙抽1000萬特別獎！「籤筒名單」爆藏內幕：郭台銘厲害的地方
全球科技龍頭鴻海於12日在台北大巨蛋舉行「2026全鴻海運動嘉年華」，創辦人郭台銘豪氣投下震撼彈，準備總額「1億元」的創辦人特別獎，現場抽出10位每人爽領「1000萬」現金的超級幸運兒。不過就有網友曝光內幕，透露可以抽1000萬的「籤筒」中，其實都是事先規劃好的特優名單，不是所有人都能隨機抽的。
人瑞閃婚內幕／12年前親筆信曝光！老代書曾防看護「騙財逃走」 家屬揪婚姻無效鐵證
北市102歲王姓老代書近期因與68歲賴姓女看護閃婚案鬧得沸沸揚揚。根據《鏡報》追查，早在12年前王老先生就曾因「天馬債券」案與其自稱「乾兒子」的張姓房仲對簿公堂。雖然法院最終判被告無罪，但判決書意外揭露，王老先生曾親筆寫下防範賴姓女看護騙財的文字。
台南男苦幹40年被公司「請走」⋯討465萬元退休金失敗！全因一段錄音檔
台南一間傳產工業公司持有50%股份的前董事胡男遭強制退休，向法院提告要求公司給付360萬退休金及105萬薪資差額；一審判決敗訴，胡男不服上訴，台南二分院因一段錄音檔，認定胡男具有經營者權限、非勞工，駁回上訴。
新北酒店妹一招讓人夫暈船 年榨2400萬！他女兒千萬股票也到手
在新北酒店圈打滾的小雯（皆化名），竟讓高齡人夫阿勇深陷情網，靠著「給錢才聯絡」的手段讓男方徹底沉淪，心甘情願掏出超過2400萬元，甚至連價值1000萬元的台泥循環能源科技股票也照收不誤，當元配小英發覺真相後，氣到告上法院，索賠100萬元精神賠償。