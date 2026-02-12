長榮航空開百名地勤職缺 大學畢業起薪43K

▲長榮航空即日起至3月1日止啟動年度地勤人員招募，開出25項職務，約百名職缺，有意報考者可透過長榮航空網站完成線上報名。（圖／長榮航空提供）

[NOWnews今日新聞] 長榮航空年度地勤招募即日起啟動招募，本次預計聘用25項不同職類地勤人員，釋出約百名職缺，報名日期到3月1日止。大學畢業者起薪NT$43,000起，如具有專業證照或相關經驗者，薪資將個別議定；錄取後預計於今年5至8月分梯次報到，歡迎應屆畢業生踴躍報考。

因應全球航空市場需求日益蓬勃發展，長榮航空將持續引進新機及開闢新航點，為配合航班運能提升，以及機隊數增加，本次將招募客運運務人員、貨運運務/機艙物流人員、營業人員、客服人員、會員計畫及經營人員、網路廣告操作人員、餐勤管理人員、空勤組員管理人員、簽派人員、航技工程師。

另有，訓練裝備工程師、航員訓練人員、航機工程師、財務人員、職業安全衛生人員、航空保安管理人員、航空安全管理人員、氣候變遷及環境管理工程師、個人資料管理人員、資安暨個資法遵人員、資訊安全管理工程師、應用系統開發工程師、系統管理工程師、護理師、高雄機場運務助理（部分工時/時薪制）。

長榮航空為使新進員工能夠充分發揮專長，將依個人專業背景分配至桃園機場、桃園南崁總公司、台北市區及高雄機場等工作地點，錄取後預計於今年5至8月分梯次報到。歡迎應屆畢業生踴躍至官網報考，未來公司也將依據員工的興趣及能力，安排內部輪調及跨領域學習，並提供海外歷練機會，為員工的職涯發展創造更多可能性。

長榮航空連續10年榮獲SKYTRAX五星級航空公司肯定，始終堅持人才是公司最重要的資產，因此嚴格執行「選才、育才、留才」的策略，從新人培育開始，提供完善的教育訓練，以及暢通的升遷管道，讓員工得以適才適任。

此外，員工亦享有良好的薪酬福利，如優待機票、員工餐廳、交通車接駁、交通及餐費補助等貼心及人性化的福利措施，長榮航空誠摯邀請充滿自信、熱愛挑戰的您，成為長榮航空大家庭的一份子。

