長榮航空集團再獲IATA雙認證 (圖)

長榮航空、長榮空運倉儲與長榮航勤繼今年初取得國際航空運輸協會（IATA）CEIV Lithium Batteries（鋰電池）認證，再獲Fresh（生鮮貨物）及Live Animals（活生動物），成為全球少數能在航空公司、貨運倉儲及地面服務3大領域同步取得認證的航空集團。（長榮航空提供）

中央社記者吳家豪傳真 114年11月28日

