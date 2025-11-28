長榮航空集團再獲IATA雙認證 打造一條龍運輸

（中央社記者吳家豪台北28日電）長榮航空、長榮空運倉儲與長榮航勤繼今年初取得國際航空運輸協會（IATA）頒發的CEIV Lithium Batteries（鋰電池）認證後，再度攜手獲得CEIV Fresh（生鮮貨物）及CEIV Live Animals（活生動物）雙項專業認證。

長榮航空集團也成為全球少數能在航空公司、貨運倉儲及地面服務3大領域，同步取得3項認證的航空集團。

長榮航空今天發布新聞稿表示，目前已完成包括CEIV Pharma（醫藥品）、CEIV Lithium Batteries、CEIV Fresh與CEIV Live Animals在內的4項IATA CEIV系列認證，是全球極少數同時擁有完整認證的航空公司之一。

長榮航空指出，此次3家公司共同通過審核，不僅進一步強化長榮航空貨運系統的一條龍作業品質，也為台灣在全球航空貨運市場奠定更穩固的專業地位。

其中，長榮空運倉儲為台灣首家獲得CEIV Fresh認證的空運倉儲營運商，致力生鮮貨物的溫控管理與作業標準化，從貨品接收、存放到交運的每一環節，均符合IATA最高規範。

在活生動物運輸部分，長榮航空與長榮航勤的團隊密切合作，將專業貨運規範延伸至旅客寵物託運服務，讓寵物在運輸過程中能獲得更安全、舒適的照護環境。近期為慶祝休士頓與台北市締結姊妹市64週年及長榮航空休士頓航線開航10週年，休士頓動物園特別贈送一隻雄性Bongo大羚羊予台北市立動物園，長榮航空也將負責跨洲運送。（編輯：張良知）1141128