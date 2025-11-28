長榮航空集團再獲IATA雙認證 打造一條龍運輸
（中央社記者吳家豪台北28日電）長榮航空、長榮空運倉儲與長榮航勤繼今年初取得國際航空運輸協會（IATA）頒發的CEIV Lithium Batteries（鋰電池）認證後，再度攜手獲得CEIV Fresh（生鮮貨物）及CEIV Live Animals（活生動物）雙項專業認證。
長榮航空集團也成為全球少數能在航空公司、貨運倉儲及地面服務3大領域，同步取得3項認證的航空集團。
長榮航空今天發布新聞稿表示，目前已完成包括CEIV Pharma（醫藥品）、CEIV Lithium Batteries、CEIV Fresh與CEIV Live Animals在內的4項IATA CEIV系列認證，是全球極少數同時擁有完整認證的航空公司之一。
長榮航空指出，此次3家公司共同通過審核，不僅進一步強化長榮航空貨運系統的一條龍作業品質，也為台灣在全球航空貨運市場奠定更穩固的專業地位。
其中，長榮空運倉儲為台灣首家獲得CEIV Fresh認證的空運倉儲營運商，致力生鮮貨物的溫控管理與作業標準化，從貨品接收、存放到交運的每一環節，均符合IATA最高規範。
在活生動物運輸部分，長榮航空與長榮航勤的團隊密切合作，將專業貨運規範延伸至旅客寵物託運服務，讓寵物在運輸過程中能獲得更安全、舒適的照護環境。近期為慶祝休士頓與台北市締結姊妹市64週年及長榮航空休士頓航線開航10週年，休士頓動物園特別贈送一隻雄性Bongo大羚羊予台北市立動物園，長榮航空也將負責跨洲運送。（編輯：張良知）1141128
其他人也在看
馬來西亞峇迪航空包機首航 澎湖機場噴水禮迎接135名貴客
馬來西亞峇迪航空班機今（26）日首次降落澎湖機場，帶來135名馬來西亞遊客抵澎，也載178位澎湖旅客前往吉隆坡，雙方展開6天5夜交流之旅。澎湖機場為迎接這歷史性一刻，設置特別出國櫃檯，並以最高的噴水禮，迎接遠道而來的嬌客。今年澎湖天空很熱鬧，繼越南、台東包機之後，再度迎來馬來西亞包機直航，都是由民間自由時報 ・ 1 天前
高雄旅展優惠有禮！ 華航機票最高折1,200元
2025 高雄旅展於11月28日至12月1日熱鬧登場，中華航空今年以全新升級的內容與設計亮相，特別推出旅展限定四天專屬優惠。活動期間，凡購買華航高雄出發的來回機票，最高可享現折1,200元的超值回饋。七逗旅遊網 ・ 3 小時前
探索星號郵輪高雄首航 郭建盟歡迎體驗海上旅程
記者吳文欽／高雄報導 高雄市議員郭建盟廿六日表示，高雄今年第七艘首航郵輪、也是唯一以…中華日報 ・ 1 天前
日本城鄉廢棄鐵道轉型 多元特色觀光成另類景點
日本的鐵路交通相當發達，但城鄉有不少因為老舊、又或者遭逢天災而損毀、停止運作的鐵道跟車站，經過在地人重整、轉型成特色旅遊景點，意外吸引不少遊客上門。TVBS新聞網 ・ 1 小時前
AirTag 行李找回功能再升級，蘋果攜達美航空導入新系統
蘋果近年積極擴大 AirTag 在旅遊情境中的實用性，而一項針對旅客的重要升級已悄悄上線。據國際旅遊媒體《Skift》報導，蘋果近期與達美航空（Delta Air Lines）科技新報 ・ 3 小時前
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」EBC東森新聞 ・ 4 小時前
一生只有200萬顆腎絲球！最傷腎10大食物出爐 「第1名跌破眼鏡是它」早餐穀物也中
台灣是全球洗腎人口比例最高國家之一，無論是吃的還是喝的，還是從早餐到宵夜，只要踩雷，恐怕都是默默摧毀腎臟的「隱形凶手」。對此，腎臟科醫師洪永祥就公開國人最常吃、卻最傷腎的10大食物榜單，第一名是國人最愛的手搖飲珍珠奶茶。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前
中職／軟銀搶徐若熙開價2億佔上風 美職等簽約金重置仍居劣勢
味全龍隊投手徐若熙今年球季結束後行使旅外自由球員權利，吸引美日職棒球隊爭取，道奇隊在競爭行列中處於需要等待簽約金重置日的劣勢，目前傳出軟銀隊積極展現誠意下，有望成為徐若熙新球季效力的隊伍。 目前...聯合新聞網（運動） ・ 4 小時前
最新民調驚人反轉！這2黨慘崩跌 她曝主因
[NOWnews今日新聞]根據震傳媒今（27）日公布最新民調顯示，民進黨支持度連續兩個月上漲到達37.1%，藍、白連續兩個月崩跌，分別為22.3％與13.4%，這表示即便藍白合，加起來的支持度（35....今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 2 天前
大火吞宏福苑7棟樓！他絕望告別「燒到了…各位保重」 結局曝光
香港大埔宏福苑26日下午發生火警，火勢迅速延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬，目前死亡人數增至44人、279人失聯。現在網路上瘋傳一段對話，看到有一名受困民眾，發現大火已經燒到自家窗外，絕望在群組留下遺言，「燒到了…各位保重。」三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
59歲張清芳抗老祕訣「1運動」超親民！醫曝：降59%糖尿病風險
「東方不敗」天后張清芳即便已59歲，風采依舊不減當年。在結束15年婚姻後，她不僅重返舞台，今年還為南投埔里基督教醫院募款6億。究竟是什麼讓她在人生下半場活得如此精彩？她大方分享了維持絕佳狀態的運動與飲健康2.0 ・ 5 小時前
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蔡依林認罹「1惡疾」醫示警：1年內中風機率急升131%
45歲天后蔡依林維持好身形，近來不只發行全新專輯、推出Podcast節目《Pleasure Talks》，年底將首次攻大巨蛋，門票一開賣就引爆搶票潮。她日前在Podcast中談及9點半睡覺的好處之後，並透露早睡的真實原因，證實曾得過「皮蛇」（帶狀皰疹）。醫師提醒，心血管疾病患者為帶狀疱疹高風險族群外，研究指出，45歲以上患者罹患帶狀皰疹後，一年內中風風險提高131% 。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
又有冷空氣來了！這天有望迎首波大陸冷氣團 入冬以來最有感降溫
今（27）日受東北季風影響加上水氣增加，各地雲量偏多，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，南部地區、中部山區及新竹、苗栗也有零星短暫雨，南部、東半部地區及中部山區整天都有機會下雨。氣象粉專也示警，這天開始冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次
演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
明天清晨急凍14度！「兩波季風接力」週末又回暖、下週再轉濕冷
[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導未來一週台灣將連續受到兩波東北季風影響，加上天琴颱風外圍水氣干擾，天氣變化相當明顯。今（27日）北台灣、屏東與恆...FTNN新聞網 ・ 1 天前
嚴格的自律！52歲鈴木一朗腿拉傷無法示範 「對自己失望」向高中生道歉
體育中心／徐暐喆報導52歲的日本傳奇球星鈴木一朗退休後對自己依舊自律而且相當嚴格，近日前往福岡九州國際大學附屬高中指導學生球員，因自己受傷無法示範，和球員道歉並談到「對自己失望」。FTV Sports ・ 1 天前
獨家／陳柏霖閃兵50萬交保金竟是「借來的」 脫罩受訪遭網酸：還笑得出來
男神陳柏霖一直以來代言、戲約不斷，爆出閃兵、遭起訴2年8個月後，讓他演藝事業全面停擺，恐將面臨龐大違約金，而他財務狀況不如外界所想豐盈，如今爆出連50萬的交保金都是跟朋友周轉。鏡報 ・ 6 小時前
住飯店小心！房間5處別碰 因為「幾乎沒在洗」！旅遊達人教你怎麼做
明後天放假，您有旅遊計畫嗎？外出旅遊或出差時，飯店往往是住宿首選。舒適的飯店房間，總是讓人感到放鬆愉悅。不過有前飯店員工向媒體爆料，看似潔淨的房間隱藏著肉眼難以察覺的衛生死角。他揭露飯店房間內最髒的5健康2.0 ・ 5 小時前