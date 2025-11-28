長榮航空集團奪三大CEIV認證 生鮮與活體運輸到位 展現國際級實力

長榮航空、長榮空運倉儲與長榮航勤繼年初取得國際航空運輸協會CEIV Lithium Batteries(鋰電池)認證，並再獲Fresh(生鮮貨物)及Live Animals(活生動物)認證。（長榮航空提供）

記者傅希堯／台北報導

長榮航空、長榮空運倉儲與長榮航勤繼今年年初取得國際航空運輸協會(IATA)頒發的CEIV(Center of Excellence for Independent Validators) Lithium Batteries(鋰電池)認證，再度攜手獲得「CEIV Fresh」(生鮮貨物)及「CEIV Live Animals」(活生動物)雙項專業認證，成為全球少數能在航空公司、貨運倉儲及地面服務三大領域，同步取得三項認證的航空集團，展現長榮集團在特殊貨物運輸的專業整合實力與國際級服務品質。

長榮航空目前已完成包括「CEIV Pharma」(醫藥品)、「CEIV Lithium Batteries」、「CEIV Fresh」與「CEIV Live Animals」在內的四項IATA CEIV系列認證，是全球極少數同時擁有完整認證的航空公司之一。此次三家公司共同通過審核，不僅進一步強化長榮航空貨運系統的一條龍作業品質，也為台灣在全球航空貨運市場奠定更穩固的專業地位。

其中，長榮空運倉儲為台灣首家獲得「CEIV Fresh」認證的空運倉儲營運商，致力於生鮮貨物的溫控管理與作業標準化，從貨品接收、存放到交運的每一環節，均符合IATA最高規範。透過精準的溫度監控與專業人員訓練，長榮空運倉儲不僅確保貨物品質穩定，更為台灣農漁產品出口提供可靠的冷鏈支持，助力地方產業接軌國際。

在活生動物運輸部分，長榮航空與長榮航勤的團隊密切合作，將專業貨運規範延伸至旅客寵物託運服務，讓寵物在運輸過程中能獲得更安全、舒適的照護環境。近期，為慶祝休士頓與台北市締結姊妹市64週年及長榮航空休士頓航線開航10週年，休士頓動物園特別贈送一隻珍貴的雄性Bongo大羚羊予台北市立動物園，長榮航空也將負責跨洲運送，展現專業能力及對生態保育的重視。

長榮航空表示，長榮集團是全球少數能在航空公司、貨運倉儲及地面服務三大領域，同步取得三項認證的航空集團。（長榮航空提供）

生鮮貨物與活生動物的運輸涉及多項作業環節與嚴格的安全標準。長榮航空、長榮空運倉儲及長榮航勤以一致且嚴格的作業規範，確保每一階段皆能穩定運作。未來，長榮航空也將持續攜手長榮空運倉儲及長榮航勤深化合作，為客戶提供安全、可靠與高品質的貨物運輸服務。