長榮航空驚傳正副機長毆打！ 官方4點聲明：已暫停正駕駛派飛任務

[Newtalk新聞] 長榮航空近日驚傳正副機長毆打事件，一架洛杉磯起飛班機，機長疑似超速滑行不滿被副機長提醒踩煞車，竟出手毆打副機長。官方3日發出4點聲明回應，事發後已先暫停正駕駛派飛任務，並啟動內部調查機制，同時通報相關主管機關，主動關懷了解並提供員工心理諮商等協助方案。

長榮航空3日表示，有關近日媒體報導及網路流傳長榮航空正副駕駛相關爭議事件，因部分內容與事實不符，為避免外界誤解，長榮航空說明如下，依據該航班飛機上的快速存取記錄器（Quick Access Recorder, QAR）資料顯示，該航機滑行速度符合相關作業規範與法規要求，並無外傳所稱之超速情事。

長榮航空指稱，該公司亦已就相關事實向主管機關報備說明，呼籲外界切勿以訛傳訛，混淆視聽。針對外界關切該事件機長執勤相關行為，長榮航空於事件發生後即主動啟動內部調查機制，同時通報相關主管機關，以全面釐清實際情況與相關事實。此外，該公司也依法主動關懷了解並提供員工心理諮商等協助方案。

長榮航空強調，基於調查需要，目前已先暫停正駕駛派飛任務。相關調查已在進行中，待調查完畢，會盡快安排召開紀律委員會（Disciplinary Review Board, DRB）進行審議。飛航安全向來是長榮航空最重視的核心價值，公司亦高度重視同仁之專業操守與工作環境，對任何可能影響飛航安全或職場秩序之行為，均將秉持審慎、嚴謹之態度妥善處理。

