長榮航空驚傳「機長超速滑行被制止竟還痛毆副機師」 業者回應了

長榮航空近日驚傳一起飛安與職場暴力事件，一架從洛杉磯起飛的長榮班機，機長疑似超速滑行，竟不滿被副機長提醒踩煞車，竟出手毆打副機長。官方今（3日）發4點聲明回應，包含已先暫停派飛。





《記者爆料網》接獲民眾投訴，一名文姓機師執飛，於洛杉磯國際機場（LAX）後推、滑行時，疑似違反安全規範，超速滑行。馬來西亞籍副機師試圖制止，不料，文姓機長竟情緒失控，在駕駛艙內對副機師施暴。



長榮航空表示，有關近日媒體報導及網路流傳長榮航空正副駕駛相關爭議事件，因部分內容與事實不符，為避免外界誤解，長榮航空特此說明如下：



一、依據該航班飛機上的快速存取記錄器（Quick Access Recorder, QAR）資料顯示，該航機滑行速度符合相關作業規範與法規要求，並無外傳所稱之超速情事。本公司亦已就相關事實向主管機關報備說明，呼籲外界切勿以訛傳訛，混淆視聽。



二、針對外界關切該事件機長執勤相關行為，長榮航空於事件發生後即主動啟動內部調查機制，同時通報相關主管機關，以全面釐清實際情況與相關事實。此外，本公司也依法主動關懷了解並提供員工心理諮商等協助方案。



三、基於調查需要，目前已先暫停正駕駛派飛任務。相關調查已在進行中，待調查完畢，會盡快安排召開紀律委員會（Disciplinary Review Board, DRB）進行審議。



四、飛航安全向來是長榮航空最重視的核心價值，公司亦高度重視同仁之專業操守與工作環境，對任何可能影響飛航安全或職場秩序之行為，均將秉持審慎、嚴謹之態度妥善處理。





