長榮航空高爾夫球公開賽四月開打 首站布里斯本華麗登場

【記者 王苡蘋╱綜合 報導】長榮航空今（16）日正式宣布推出全新海外賽事「長榮航空高爾夫球公開賽」，結合航空、運動與高端旅遊體驗，攜手多家專業旅行社共同打造頂級高球行程。首站賽事將於4月13日在澳洲布里斯本盛大登場，即日起開放報名，邀請國內高爾夫球愛好者飛向國際舞台，體驗世界級揮桿之旅。球友們只要在1月30日前完成報名，即可享有早鳥優惠，團費現折一萬元，名額有限，欲了解更多資訊請立即點擊https://www.evaairgolf.com。

「長榮航空高爾夫球公開賽」首場比賽選定澳洲布里斯本，規劃七天六夜的全方位高球假期，行程中可一次挑戰四座黃金海岸地區的冠軍級球場。決賽場地特別安排於 Hope Island Golf Course 舉行，該球場由五屆英國公開賽冠軍 Peter Thomson 親自設計，是澳洲極具代表性的林克斯風格球場，深受國際球友推崇。

▲「長榮航空高爾夫球公開賽」決賽場地特別選定Hope Island Golf Course球場舉行，該球場由五屆英國公開賽冠軍Peter Thomson精心設計，是澳洲最具代表性的林克斯風格球場之一。

本次賽事往返布里斯本航程，球友將搭乘長榮航空皇璽桂冠艙，從登機開始即享受五星級空中服務。賽事期間全程入住五星級聖殿灣洲際度假村 Marina View 房型，房內設有專屬陽台，可遠眺遊艇碼頭景致，讓球友在競賽之餘，也能沉浸於度假氛圍中，充分放鬆身心。

餐飲安排同樣精緻講究，特別規劃前往榮獲 2025 年帽子餐廳肯定的高級海鮮餐廳「Blowfish Ocean Grill + Bar」，以嚴選海鮮與細膩料理手法，為球友帶來豐富且難忘的味蕾饗宴，展現布里斯本的美食魅力。

賽事高潮將於頒獎晚宴中揭曉，現場除表揚優勝球友外，也將安排抽獎活動，送出多項精美好禮，讓每位參與者都能共享榮耀與驚喜。長榮航空表示，下半年賽事將移師日本愛媛縣舉辦，未來也將持續拓展更多海外站點，結合各地觀光特色與高爾夫文化，打造具指標性的國際高球品牌賽事。

此外，長榮航空同步攜手雄獅旅遊、永信旅遊、富盟旅遊及尊榮假期等深耕高爾夫旅遊市場的專業團隊，共同推出「長榮航空高爾夫假期」系列產品，涵蓋日本愛媛縣、神戶、泰國曼谷及澳洲布里斯本等熱門高球城市，提供球友多元且精緻的旅遊選擇。

長榮航空指出，透過結合航空優勢、專業賽事規劃與旅遊資源整合，期盼讓更多高爾夫愛好者輕鬆走向世界舞台，在揮桿之間體驗頂級航旅服務，感受高球運動與國際觀光交織的獨特魅力。（圖╱長榮航空提供）