長榮航空高爾夫球公開賽 四月正式開打 首發布里斯本站華麗登場

長榮航空高爾夫球公開賽首站賽事定4月13日開打，選定澳洲布里斯本為舉辦地，並與合作旅行社規劃全方位豪華高球旅遊行程，即日起開放報名。（長榮航空提供）

記者傅希堯／台北報導

長榮航空16日宣布長榮航空高爾夫球公開賽四月開打，並將與旅行社共同推出精緻行程，除了享受長榮航空的五星級服務外，更可征戰各大知名高爾夫球場！首場比賽將於四月十三日在澳洲布里斯本登場，即日起開放報名，球友們只要在一月三十日前完成報名，即可享有早鳥優惠，團費現折一萬元，名額有限，欲了解更多資訊請上https://www.evaairgolf.com了解。

長榮航空高爾夫球公開賽首站比賽選定澳洲布里斯本，結合旅行社打造全方位豪華高球旅遊，規劃七天六夜的行程，球友們可一次挑戰四座黃金海岸冠軍級球場，本次決賽場地特別選定Hope Island Golf Course球場舉行，此球場由五屆英國公開賽冠軍Peter Thomson精心設計，是澳洲最具代表性的林克斯風格球場之一。

廣告 廣告

此次往返布里斯本航班將搭乘長榮航空皇璽桂冠艙，從出發開始即享受最貼心的空中尊榮服務，賽事期間全程入住五星級聖殿灣洲際度假村的Marina View房型，有專屬陽台可直望遊艇碼頭的開闊景致，讓球友們在賽事之餘也能享受猶如度假的愉悅時光；美食饗宴上，特別安排球友們體驗榮獲2025帽子餐廳的高級海鮮餐廳「Blowfish Qcean Grill +Bar」，從鮮嫩多汁的龍蝦、鮮美無比的鮭魚，到美味誘人的生蠔，每一道菜都能帶來豐富的味蕾體驗。

長榮航空高爾夫球公開賽之決賽選定在Hope Island Golf Course球場舉行，該球場由五屆英國公開賽冠軍Peter Thomson精心設計，是澳洲最具代表性的林克斯風格球場之一。（長榮航空提供）

「長榮航空高爾夫球公開賽」頒獎晚宴更將加碼多項好禮，冠軍得主可獲得長榮航空全球不限航點來回商務艙機票1張，現場也會舉辦抽獎活動，送出包含免費機票及多項精美好禮，讓每位球友們都有機會成為幸運之星！「長榮航空高爾夫球公開賽」下半年將移師日本愛媛縣舉辦，未來將開辦更多精彩行程及賽事，藉此將各地的觀光魅力與高球文化完美結合。

此外，長榮航空特別結合永信旅遊、富盟旅遊、雄獅旅遊與尊榮假期等擁有豐富高爾夫球旅遊經驗團隊，共同開創長榮航空高爾夫假期系列產品，目前已有日本愛媛縣、神戶、泰國曼谷及澳洲布里斯本四個城市的團體旅遊產品，每項產品首發團均有超值優惠，歡迎喜愛高爾夫球的民眾們可以前往合作旅行社了解更多行程資訊。

【永信旅遊】長榮航空直飛神戶，揮桿六甲、有馬皇家等日本巡迴賽名門，入住有馬溫泉龜之井與港灣地標飯店。嚴選神戶牛燒肉、河豚會席與三田Outlet購物，盡享溫泉美食與頂級高球假期，售價5萬6900元起。

【富盟旅遊】長榮直飛愛媛縣松山，探訪松山英樹的故鄉，體驗愛媛多座名門球場，入住聞名的道後溫泉、探訪EMIFULL MASAKI購物城，一次滿足高爾夫、溫泉、購物的假期，售價4萬8900元起。

【雄獅旅遊】泰國暢打Robinswood、Amata Spring等頂級會員球場，入住五星萬豪酒店。嚴選米其林推薦美食與百年古宅泰式料理，特別安排TOPGOLF趣味競賽、嘟嘟車遊老城與高球百貨，邀您親臨感受泰國會員球場的揮桿體驗，售價6萬4900元起。

【尊榮假期】挑戰三座澳洲昆士蘭百大球場，入住五星希爾頓和鉑爾曼飯店。享用龍蝦與BBQ大餐，體驗百萬遊艇、農莊趣與酒莊品酒，是南半球高爾夫假期的度假首選，售價10萬4900元起。