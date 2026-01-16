長榮航空高爾夫球公開賽4月開打 首站布里斯本

（中央社記者余曉涵台北16日電）長榮航空今天宣布，今年將舉辦長榮航空高爾夫球公開賽，首場比賽於4月13日在澳洲布里斯本登場，下半年預計移師日本愛媛縣舉辦。

鎖定體育觀光市場，長榮航空今天發布新聞稿表示，將於海外舉辦「長榮航空高爾夫球公開賽」，與合作旅行社共同推出精緻行程。

長榮航空說，首場比賽將於4月13日在澳洲布里斯本盛大登場，即日起開放報名，球友們只要在1月30日前完成報名，即可享有早鳥優惠。

長榮航空指出，這次結合旅行社打造「全方位豪華高球旅遊」，規劃7天6夜的行程，球友們可一次挑戰4座黃金海岸冠軍級球場，決賽場地特別選定Hope Island Golf Course球場舉行，此球場由五屆英國公開賽冠軍Peter Thomson精心設計，是澳洲最具代表性的林克斯風格球場之一。

廣告 廣告

長榮航空說，「長榮航空高爾夫球公開賽」頒獎晚宴將加碼多項好禮，冠軍得主可獲得長榮航空全球不限航點來回商務艙機票1張，現場也會舉辦抽獎活動，送出包含免費機票等獎品。

長榮航空說，「長榮航空高爾夫球公開賽」下半年也將移師日本愛媛縣舉辦；未來將開辦更多精彩行程及賽事，藉此將各地觀光魅力與高球文化結合。

另外，達美航空表示，為提升旅客體驗，在全美樞紐機場啟用「達美至臻商務艙專屬登機報到」，從辦理登機、行李託運到休憩候機，旅客皆能在這座專屬空間內一併完成。

阿聯酋航空日前則宣布，將於台北–杜拜航線啟用豪華經濟艙服務。（編輯：吳素柔）1150116