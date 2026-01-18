長榮航空高爾夫球賽首發布里斯本站登場 4月開打

長榮航空開辦「長榮航空高爾夫球公開賽」，首站賽事於四月十三日開打，選定澳洲布里斯本為舉辦地，即起報名。



（圖：長榮航空提供）

▲長榮航空開辦「長榮航空高爾夫球公開賽」，首站賽事於四月十三日開打，選定澳洲布里斯本為舉辦地，即起報名。



（圖：長榮航空提供）

長榮航空宣布將於海外舉辦「長榮航空高爾夫球公開賽」，與合作旅行社共同推出精緻行程，除享受長榮航空五星級服務外，更可征戰各大知名高爾夫球場。首場比賽將於四月十三日在澳洲布里斯本盛大登場，即起開放報名，球友只要在一月三十日前完成報名，即可享有早鳥優惠，團費現折一萬元，名額有限，更多資訊（https://www.evaairgolf.com）。

廣告 廣告

「長榮航空高爾夫球公開賽」首站比賽選定澳洲布里斯本，結合旅行社打造「全方位豪華高球旅遊」，規劃七天六夜行程，球友們可一次挑戰四座黃金海岸冠軍級球場，本次決賽場地特別選定Hope Island Golf Course球場舉行，此球場由五屆英國公開賽冠軍Peter Thomson精心設計，是澳洲最具代表性的林克斯風格球場之一。

此次往返布里斯本航班將搭乘長榮航空皇璽桂冠艙，從出發開始即享空中尊榮服務，賽事期間全程入住五星級聖殿灣洲際度假村Marina View房型；美食饗宴特別安排球友體驗榮獲二○二五帽子餐廳的高級海鮮餐廳「Blowfish Qcean Grill +Bar」。

「長榮航空高爾夫球公開賽」頒獎晚宴將加碼多項好禮，冠軍得主可獲長榮航空全球不限航點來回商務艙機票一張，現場還舉辦抽獎活動，送出包含免費機票及多項好禮。「長榮航空高爾夫球公開賽」下半年將移師日本愛媛縣舉辦，未來將開辦更多精彩行程及賽事。

長榮航空特別結合雄獅旅遊、永信旅遊、富盟旅遊與尊榮假期等團隊，共同開創「長榮航空高爾夫假期」系列產品，目前已有日本愛媛縣、神戶、泰國曼谷及澳洲布里斯本四個城市團體旅遊產品，每項首發團均有超值優惠。