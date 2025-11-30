長榮航空、長榮空運倉儲、長榮航勤聯手 再獲IATA CEIV Fresh與Live Animals雙認證
▲長榮航空、長榮空運倉儲與長榮航勤繼今年年初取得國際航空運輸協會CEIV Lithium Batteries（鋰電池），再獲Fresh（生鮮貨物）及Live Ani-mals（活生動物），成為全球少數能在航空公司、貨運倉儲及地面服務三大領域同步取得三項認證的航空集團。（圖：長榮航空提供）
長榮航空、長榮空運倉儲與長榮航勤繼今年年初取得國際航空運輸協會（IATA）頒發CEIV（Center of Excellence for Independent Validators）Lithium Batter-ies（鋰電池）認證後，再度攜手獲得「CEIV Fresh」（生鮮貨物）及「CEIV Live Animals」（活生動物）雙項專業認證，成為全球少數能在航空公司、貨運倉儲及地面服務三大領域，同步取得三項認證的航空集團，再次展現長榮集團在特殊貨物運輸專業整合實力與國際級服務品質。
長榮航空目前已完成包括「CEIV Pharma」（醫藥品）、「CEIV Lithi-um Batteries」、「CEIV Fresh」與「CEIV Live Animals」在內的四項IATA CEIV系列認證，是全球極少數同時擁有完整認證的航空公司之一。此次三家公司共同通過審核，不僅進一步強化長榮航空貨運系統的一條龍作業品質，也為台灣在全球航空貨運市場奠定更穩固的專業地位。
長榮空運倉儲為台灣首家獲得「CEIV Fresh」認證的空運倉儲營運商，致力於生鮮貨物溫控管理與作業標準化，從貨品接收、存放到交運的每一環節，均符合IATA最高規範。透過精準的溫度監控與專業人員訓練，長榮空運倉儲不僅確保貨物品質穩定，更為台灣農漁產品出口提供可靠的冷鏈支持，助力地方產業接軌國際。
活生動物運輸部分，長榮航空與長榮航勤團隊密切合作，將專業貨運規範延伸至旅客寵物託運服務，讓寵物在運輸過程中能獲更安全、舒適的照護環境。近期為慶祝休士頓與台北市締結姊妹市六十四週年及長榮航空休士頓航線開航十週年，休士頓動物園特別贈送一隻珍貴的雄性Bongo大羚羊予台北市立動物園，長榮航空也將負責跨洲運送，展現專業能力及對生態保育的重視。
生鮮貨物與活生動物的運輸涉及多項作業環節與嚴格的安全標準。長榮航空、長榮空運倉儲及長榮航勤以一致且嚴格的作業規範，確保每一階段皆能穩定運作。未來長榮航空將持續攜手長榮空運倉儲及長榮航勤深化合作，為客戶提供安全、可靠與高品質的貨物運輸服務。
其他人也在看
桃機三航北登機廊廳 拚12／1起試營運
桃園機場第三航廈北登機廊廳近期正緊鑼密鼓進行營運前整備，外傳12月1日凌晨3時將開放試營運，桃機公司證實，昨已成立營運應變中心，以12月1日開始試營運為目標。中時新聞網 ・ 1 天前
華信航空ATR新機今抵台！松山機場「水門禮」迎接
華信航空ATR72-600新機抵台！華信航空自購ATR新機國籍編號B-16865，在法國土魯斯ATR原廠完成交機後，11月24日從法國出發，沿途飛航經過埃及、阿布達比、印度、曼谷，於今（28）日下午16時順利抵達台北松山機場。華信航空董事長陳大鈞、總經理莊明哲親自前往接機，松山機場也為這架新機舉行象徵好運的灑水儀式。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
為優先登機、好座位 機場輪椅服務被濫用 9成有假
登機口輪椅服務混入詐欺者？如今在機場和登機口，常能看到這樣的景象：十幾甚至幾十輛輪椅一字排開，讓人慨嘆，一架飛機竟有如此...世界日報World Journal ・ 1 天前
國旅價住郵輪玩海外！麗星郵輪旅展推優惠
[NOWnews今日新聞]擁有超過30年郵輪營運經驗的StarDreamCruises（麗星郵輪2.0）參與高雄冬季國際旅展，推出今年最後一檔主題優惠。以「用國旅價，住郵輪、玩海外」為亮點，推出平均每...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前
高雄冬季旅展開打！麗星郵輪祭出買一送一跨年行
【緯來新聞網】「麗星郵輪 2.0（StarDream Cruises）」參與高雄冬季旅展，推出今年最緯來新聞網 ・ 19 小時前
普發1萬入帳！沖繩、韓國、大阪...機票買起來！機票單程最低2千有找 飯店、一日遊限時瘋降 順手一次全搞定
2025辛苦一整年，不管是要消耗年假，或想犒賞自己，聖誕節、跨年將至，都超適合出國Chill一波！不知道去哪裡？不如跟著「機票熱搜」排行榜出發吧，沖繩、韓國、大阪......超人氣的旅遊勝地，吃喝玩樂都不踩雷。這篇教你找划算的便宜機票，還有飯店、一日遊等旅遊規劃也一併獻上！Yahoo夯好物 ・ 2 週前
郵輪帶外籍旅客來台觀光 人數創歷年新高
（中央社記者余曉涵台北30日電）根據台灣港務公司統計，今年到港旅客較去年可望成長26%，創歷年新高，其中1到10月外籍遊客破36萬人次，占全港群進出港旅客94萬人次的38%，雙雙創歷年新高。中央社 ・ 8 小時前
高雄冬季旅展假日人氣升 麗星郵輪推歲末優惠搶客
（中央社記者林巧璉高雄29日電）高雄冬季旅展今天進入第2天，假日人氣與買氣增加，麗星郵輪2.0也趁勢推出今年最後一波優惠，鎖定國旅族群與年底出遊需求，強調以「國旅價格」打造海外郵輪度假體驗。中央社 ・ 1 天前
他急呼「明年11月28日」千萬別出國！一堆人標記行事曆嚇到：根本不知
生活中心／綜合報導隨著2025年即將進入最後一個月，許多人已經提前展開2026年的行程規畫，包含旅遊、休假與家庭活動。然而，今天（28日）社群平台卻突然出現一波「行事曆警報」，不少網友提醒大家務必把2026年11月28日空下來，千萬別安排出國。原因曝光後，不少人錯愕留言「根本不知…」，第一時間趕緊把日期標註起來。民視 ・ 10 小時前
余文樂衰遭炎上急刪文！曬重機照挨批不理香港大火
44歲香港男星余文樂2017年和台灣皮帶千金王棠云結婚，陸續生下一子一女後，余文樂也隨家人在台灣定居，日前余文樂在社群網站發文，分享「男人的浪漫」，並配上他騎重機的照片，沒想到引來網友批評他毫不關心香港大埔火災，余文樂隨即刪文，再轉發相關資訊平息爭議。中時新聞網 ・ 1 天前
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度EBC東森新聞 ・ 23 小時前
濱崎步「對1.4萬空席演唱」畫面瘋傳 釣出天后吐心聲
日本天后濱崎步原定29日在上海舉行「I am ayu -ep.Ⅱ-」演唱會，但疑似受中日關係影響，主辦單位在28日臨時喊卡，並說明原因為「不可抗力因素」，令大批粉絲感到可惜。不過，濱崎步事後仍照常上台，對1.4萬個空席演唱，天后本人則親自解答真實用意。中時新聞網 ・ 5 小時前
猴子又來！袁艾菲尪目睹「開窗一瞬間」傻眼 驅趕影片曝光
袁艾菲2021年砸千萬買下新店住宅，沒想到去年被猴子二度闖闖進家中，而且還是同一隻，讓她驚嚇不已，袁艾菲昨(29日)在社群公開影片，只見眾人目睹猴子開紗窗再次闖入家中，搞得在場人人自危。中時新聞網 ・ 3 小時前
綠營派誰戰高雄？陳水扁鬆口「我第六感狠準」 看好賴清德2026翻轉藍綠版圖
藍綠白積極備戰2026大選，高雄、台南的選情對民進黨來說尤為重要，將派誰出戰也是各界關注的焦點之一；前總統陳水扁廣播專訪民進黨立委邱議瑩，面對這位高雄市長初選參選人，陳水扁自認「第六感狠準」表示，現任高雄市長陳其邁心目中，應該早已將邱議瑩視為最佳接班人。談到即將到來的地方選舉，陳水扁直言，期中選舉向來考驗執政黨，看好總統賴清德「打破魔咒」、在2026九合一大......風傳媒 ・ 4 小時前
兒子正面照曝！許瑋甯細數4個動心時刻 邱澤哽咽：化成灰燼依然在妳身邊
許瑋甯、邱澤昨晚（11╱28）在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚禮，共邀430多人喝喜酒，2人的誓詞也曝光，她細數被老公擄心的4個關鍵時刻，而邱澤則深情告白：「直到我們化成灰燼，我依然會在妳身邊。」簡直比偶像劇還甜，而寶貝兒子在婚宴現身，也成為焦點。太報 ・ 1 天前
斷開王力宏！李靚蕾現身許瑋甯婚禮 喊「愛情最美的樣子」近況曝光
李靚蕾今接連在IG限時動態PO出婚禮現場美照，見許瑋甯對老公邱澤深情唸著誓詞，也讓她有所感觸：「愛情最美的樣子，『我想永遠跟你在一起的時候，都像小孩子一樣快樂幸福』。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
好市多黑五熱賣品搶不到！官方出手悄改1規則 會員讚翻
美式賣場好市多（Costco）販售許多大份量優惠商品和進口好物，年度盛事「黑色購物節」限時7天登場，時間為11月24日至11月30日，不少會員湧入現場購物。有網友發現，好市多今年調整規則，部分熱賣商品寫著「每卡限購一件」，讓網友大讚該做法。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
快訊／民眾黨發言人李有宜突辭發言人、宣布退黨 理由曝光
民眾黨發言人李有宜今（30）天上午突在臉書發文，宣布即日起辭去台灣民眾黨發言人及財務監督委員之職務，並退出台灣民眾黨。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
影／許媽媽牽許瑋甯進場 「交手給邱澤後爆哭」畫面超催淚
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨演員邱澤與許瑋甯因電影結緣，並於2021年結婚，時隔四年，兩人在28日補辦婚宴，當天除了小倆口的誓詞感動全場外，許瑋甯與媽媽...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
台男困阿布達比！韓國瑜幫救 蔡正元轟4字
[NOWnews今日新聞]一名來自雲林、參加16天旅行團的陳姓男子，24日清晨在杜拜阿布達比轉機時，遭全副武裝的警察攔下帶走後失聯，立委張嘉郡表示，在立法院長韓國瑜與她的要求下，外交部才請律師幫助國人...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前