長榮航空「高爾夫球公開賽」啟動！早鳥報名折萬元 冠軍享不限航點商務艙機票

長榮航空今（16）日宣布正式啟動全新國際賽事品牌「長榮航空高爾夫球公開賽」，結合合作旅行社推出專屬高球旅遊行程，讓旅客同時享受五星級空中服務與世界級球場的揮桿樂趣。首場賽事將於4月13日在澳洲布里斯本盛大登場，即日起開放報名，凡於1月30日前完成報名者可享早鳥優惠，團費現折1萬元。

「長榮航空高爾夫球公開賽」首站比賽選定澳洲布里斯本，結合高球與觀光旅遊，規劃7天6夜行程，球友們可一次挑戰黃金海岸4座冠軍級球場。決賽場地特別選在由5屆英國公開賽冠軍Peter Thomson設計的Hope Island Golf Course舉行，該球場為澳洲最具代表性的林克斯風格球場之一。

賽事期間，參賽球友將搭乘長榮航空皇璽桂冠艙往返布里斯本，從出發即享受尊榮的空中服務。行程全程入住五星級聖殿灣洲際度假村Marina View房型，擁有可眺望遊艇碼頭的私人陽台；並安排於榮獲2025帽子餐廳殊榮的「Blowfish Ocean Grill + Bar」享用頂級海鮮饗宴，從龍蝦、鮭魚到生蠔，帶來多層次的味蕾體驗。

頒獎晚宴更準備多項驚喜好禮，冠軍可獲得長榮航空全球不限航點來回商務艙機票，現場也將舉辦抽獎活動，送出免費機票與多項精美獎品，讓每位球友都有機會成為幸運之星。下半年賽事將移師日本愛媛縣舉辦，未來長榮航空將持續拓展高球旅遊版圖，結合運動賽事與國際觀光，開創嶄新的品牌體驗。

此外，長榮航空特別與雄獅旅遊、永信旅遊、富盟旅遊及尊榮假期合作，推出「長榮航空高爾夫假期」系列產品，目前已有日本愛媛縣、神戶、泰國曼谷及澳洲布里斯本4大主題行程，每項首發團均享超值優惠：

·雄獅旅遊：暢打泰國Robinswood、Amata Spring等頂級會員球場，入住五星萬豪酒店，售價64,900元起。

·永信旅遊：直飛神戶，揮桿六甲、有馬皇家等名門球場，入住有馬溫泉與港灣地標飯店，售價56,900元起。

·富盟旅遊：直飛松山，體驗愛媛名門球場與道後溫泉，售價48,900元起。

·尊榮假期：挑戰澳洲百大球場、入住五星飯店與遊艇體驗，售價104,900元起。

長榮航空表示，透過結合航空服務、休閒運動與高端旅遊市場的多重優勢，期盼將「長榮航空高爾夫球公開賽」打造為品牌年度指標活動，持續推動運動旅遊新趨勢，並以行動實現「讓旅程從起飛開始更美好」的品牌承諾。

