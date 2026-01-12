長榮航空7月開航桃園－華盛頓航線 每周4班次

長榮航空總經理孫嘉明（左2）說明今年營運展望。（陳祐誠攝）

長榮航空今年再度繳出亮眼成績，總經理孫嘉明今說明營運規劃，除了歐洲、日韓航線增班，今年適逢美國開國250周年，7月將開航桃園－華盛頓航線，初期規劃每周4班、以波音787-9機型執飛，鎖定商務、政治、旅遊等客群。

孫嘉明說明，在團隊努力下，預計今年7月開航桃園－華盛頓航線，初期規劃每周4班，使用最新的787-9三艙等機型。起降時間跟紐約航線差不多，但目前還在申請中，屆時北美將飛航10個客機航點、每周98班。

孫嘉明指出，在航網佈局上，美國東南部目前沒有覆蓋到，華盛頓特區是政治中心，旁還有維吉尼亞州、馬里蘭州等，在政治、軍事、科技、商業上都是重要市場，尤其該航點在政治上有重要意義。

孫嘉明表示，公司去年營收2203.33億元，只比前年少一點點、減少約0.31％，原因與去年美國關稅戰、後續對電商影響、美國簽證移民政策、日本地震預言等都有影響，比較辛苦是第3季，所幸第4季收入比預估更好。

孫嘉明說，去年陸續開航神戶、達拉斯、釜山3個航點，目前看起來狀況都不錯，有繳出開航前規劃的成績。今年機隊維持80架客機、9架貨機，客機迎來2架787-9新機，但各有1架777、A330-300會退出。

此外，因義大利航權有所突破，1月16日米蘭要從每周4班增為每天1班。針對國人最愛去的日韓，青森航線從3月29日起，每周5班增為7班；釜山去年10月11日開航後，載客率超過9成，過完年增為每周10班；峴港3月8日起每天1班增為每周12班；愛媛每周3增為5班；福岡每周14班增為16班；仁川每周14班增為18班。

孫嘉明指出，今年看好客貨運成長，客運方面，第1季訂位狀況超過預期，第2季看來也不錯，國際組織及業界的看法都很樂觀；貨運部分，除了傳統需求，台灣又受到AI需求爆發，貨運仍是在成長趨勢之下。

