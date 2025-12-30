長榮航第4代豪經艙獲國際獎項肯定 (圖)
長榮航空第4代豪華經濟艙獲得TheDesignAir的最佳全新豪華經濟艙獎，預計2026年派飛舊金山航班。（長榮航空提供）
中央社記者余曉涵傳真 114年12月30日
