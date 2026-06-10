長榮航逆轉淡季 客貨運雙強5月營收創高

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（中央社記者江明晏台北10日電）長榮航空逆轉淡季，受惠歐美載客率高檔、COMPUTEX等題材，以及國際連假效應，寫5月客運營收最旺紀錄，貨運營收一口氣年增41%，客貨運雙強，帶動5月營收創單月新高、前5月營收創歷年同期新高。

長榮航空5月客運營收133.6億元，創歷年同期新高，年增16.35%；貨運營收64.85億元，年增41.54%。合併營收223.29億元，年增22.11%，創單月合併營收歷史新高。

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長榮航空指出，累計前5月客運營收達669.63億元，累計合併營收1048.13億元，也創下客運營收及合併營收歷年同期新高。

客運方面，長榮航空表示，5月雖為傳統淡季，但受中東地緣政治局勢不確定性影響，整體歐洲市場部分航線供給受限，帶動西向市場需求集中，歐洲線載客率維持高檔；美洲線受惠5月下旬轉為旺季，北美各級學校陸續進入暑假，加上6月2日COMPUTEX參展等題材，帶動需求逐漸升溫。

短程線部分，長榮航空觀察，適逢月初台灣及中國大陸五一連假、日本黃金週、中旬馬來西亞School Holiday及月底泰國佛誕節連假效應，訂位持續暢旺，在載客率不斷提升與票價維持高檔的雙重推動下，5月營收淡季不淡。

貨運方面，長榮航空指出，5月空運市場需求持續暢旺，AI供應鏈相關產品如半導體、伺服器及散熱設備等艙位需求持續維持高檔，季節性鮮貨的空運需求也逐步升溫，進一步推升整體空運運量。

此外，長榮航空將於6月26日起開闢桃園－美國首府華盛頓直飛航線，提供每週4班的飛航服務，並採用三艙等配置的波音787-9機型飛航，配備「類比商務艙」規格的第4代豪華經濟艙。（編輯：楊蘭軒）1150610