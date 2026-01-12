長榮航：今年經濟艙機票降價

長榮航空宣布，七月份將開航華盛頓航線，使長榮之北美航點增加為十個。（記者傅希堯攝）

記者傅希堯∕台北報導

長榮航空總經理孫嘉明十二日指出，各國籍航空公司今年都會引進新機，因供給增加預估經濟艙票價今年將會下滑，但票價下跌後將會刺激出更多的出國旅次，航空業者獲利反而可望增加。

長榮航空也宣布，七月份將開航美國首府華盛頓航線，初期每週將飛航四班，開航後長榮飛航之北美客機航點將增加為十個，每週提供九十八往返航班。

包括華航、星宇、台虎今年都將引進新機，國籍航空業者飛機將增加約四十架，孫嘉明表示，新機報到後各航線航班必然會增加，預估今年內經濟艙票價將隨著季節性旅遊調整下跌，但商務艙及豪華經濟艙等則因需求仍多，則票價將會維持目前的水準。

孫嘉明指出，經濟艙票價下跌預估將會吸引更多的民眾出國旅遊，航空業的營收與獲利反而可能會增加。

長榮航空也宣布，七月份將開闢桃園與美國首府華盛頓航線，目前已著手進行航線與機場起降時間帶的申請作業，另外，義大利航權因有斤突破，十六日起飛米蘭航線從每週四班增加為每週七班，而日本、南韓及越南航線也會依季節增班飛航。

孫嘉明指出，一一四年航空業者面臨美國關稅調整及簽證不友善的困擾，七月則有日本末日預言影響旅遊市場，所幸第四季航空客運貨運都恢復暢旺，使長榮航空全年營收達二二０三億餘元，只比前一年略少百分之零點三一，預估今年長榮旅硿營收仍能維持水準。