長榮航7月直取華盛頓DC 一文看懂2026台美領空戰局

2026年才剛開始，台灣航空業的「北美戰場」便迎來重磅消息。長榮航空總經理孫嘉明12日於媒體茶敘中正式宣佈，將於今年7月開闢台北直飛美國首府華盛頓特區（IAD）航線。這不僅是長榮在北美的第10個航點，更將每週總航班數推升至98班的歷史新高。這一步，意在於競爭對手星宇航空與中華航空的夾擊下，持續鞏固其「北美轉機王」的絕對優勢。

避開西岸紅海 深耕美東護城河

觀察近期國籍航空的佈局，戰火多集中在美國西岸與南部。星宇航空在站穩洛杉磯、舊金山、西雅圖後，近期積極佈局鳳凰城（Phoenix）與安大略（Ontario），試圖以新興二線城市突圍；華航亦在西雅圖航線上與達美、長榮、星宇四方混戰。然而，長榮航此次選擇華盛頓特區，展現了截然不同的戰略視野。

華盛頓特區不僅是美國政治中心，更是美東重要的高端商務市場。作為星空聯盟（Star Alliance）成員，長榮航能利用合作夥伴聯合航空（United Airlines）在華盛頓杜勒斯機場（IAD）的樞紐優勢，將旅客轉運至美國東南部各大城。這一點是屬於天合聯盟的華航，以及目前尚無強大美國盟友的星宇航空難以複製的優勢。

隨著華盛頓的加入，長榮航在北美的佈局形成了「東西平衡、中南部串聯」的完整網絡，美西有洛杉磯、舊金山、西雅圖、溫哥華；美東有紐約、多倫多、華盛頓；中南部則有芝加哥、休士頓以及去年底剛開航的達拉斯。相較於對手多集中在西岸，長榮在美東與美中的綿密航網，成為其最深的護城河。

一張圖看懂2026國籍航空北美戰略大比拼。（圖／AI生成）

轉機客佔六成 規模經濟成勝負關鍵

孫嘉明在茶敘中透露了一個關鍵數據，長榮航北美航線的客源中，高達60％是轉機客，主要來自東南亞，這解釋了為什麼長榮敢於在票價居高不下的 2026 年，仍大膽開闢新航點。

對於往返「北美—東南亞」的旅客而言，航班密度與轉機時間是選擇航空公司的首要考量，長榮航每週98班的運能，意味著從曼谷、胡志明、馬尼拉起飛的旅客，抵達台北後有最多的北美航班可供銜接；反觀星宇航空，雖然硬體新穎、話題性高，但因機隊規模限制，目前的北美航班頻率與航點密度仍處於追趕階段，難以在「轉機便利性」上與長榮航正面對決。

硬體軍備競賽 改艙777對抗A350

除了航網較勁，硬體升級也是今年的一大看點。面對星宇航空以全A350機隊主打豪華體驗，以及華航陸續引進新機，長榮航也不甘示弱。孫嘉明證實，今年底將啟動主力機種777-300ER的客艙改裝，商務艙將升級為具備拉門的「包廂式」設計。

這項改裝計畫不僅是為了防守高端客源，更是為了銜接未來A350-1000引進前的產品過渡，在華盛頓航線將使用787-9執飛，搭配年底的777改艙，長榮航試圖在軟硬體上雙管齊下告訴市場，即便其他業者來勢洶洶，公司在規模與服務上依然穩固 整體來看，2026年的台美天空，隨著長榮航華盛頓航線的開闢，無疑宣告了其在美東市場的霸主地位，短期內恐難撼動。